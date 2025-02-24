"Хриплые крики ни с чем не спутать": Зеленский сильно кричал на главу Минфина США Бессента, — FT

Президент Украины был очень злым на министра финансов США при обсуждении соглашения о редкоземельных металлах. Американский лидер Дональд Трамп ранее утверждал, будто бы Владимир Зеленский "спал и не был доступен для встречи".

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Президент Украины Владимир Зеленский был весьма рассержен на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве. Об этом рассказали источники британской газеты Financial Times (FT).

Знакомый с ходом встречи собеседник газеты отмечает, что за "тяжелыми позолоченными дверьми в Мариинском дворце было жарко": две стороны обсуждали будущее важного стратегического альянса Украины.

"Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем перепутать", — указывают источники FT.

Издание пишет, что Зеленский на переговорах с Бессентом был "очень зол", они говорили по поводу соглашения о редкоземельных металлах, которое компенсирует США затраты на военную помощь Украине.

Украинские собеседники утверждают, что американский министр требовал от Зеленского подписать соглашение немедленно, но он отказался.

О грубом отношении Зеленского к Бессенту говорил и президент США Дональд Трамп. По его словам, Бессент долго добирался в Киев на поезде и все поездка была довольно опасной.

"Скотт Бессент поехал туда и был принят довольно грубо. По сути ему сказали "нет", а Зеленский спал и не был доступен для встречи", — описывал Трамп результаты переговоров.

Соглашение о редкоземельных металлах с США: подписан ли документ?

Соглашение о передачи США редкоземельных металлов по состоянию на поздний вечер 23 февраля все еще не согласовано, хотя "марафонские переговоры проходили ночами несколько дней", указывает FT.

Украинские власти противостоят давлению США, ведь соглашение не содержит обещаний продолжения военной помощи и гарантий безопасности. У Трампа будут действовать настойчивее и главной проблемой является отсутствие тесной и регулярной коммуникации между командами Зеленского и Трампа, пишут авторы.

Напомним, журнал The Economist ранее писал, что Зеленскому дали час на обдумывание и подписание соглашения о редкоземельных металлах.

Фокус уже писал, что Скотт Бессент является миллиардером и гендиректором хедж-фонда Key Square Capital Management. Кроме этого, глава Минфина США — близкий друг британского короля Чарльза и королевы Камиллы.