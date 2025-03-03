Наступления Путина не будет. Почему РФ не сможет воспользоваться ссорой Зеленского и Трампа

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ЧТО БУДЕТ

Сможет ли Путин сейчас воспользоваться публичным конфликтом, резким охлаждением отношений между Зеленским и Трампом и начать очередное наступление на Украину, подвергнув ее города страшным разрушениям? Да может, но не сделает.

Во-первых, Путин начинает подозревать, что между Трампом и Зеленским в Белом доме разыгрывалась режиссированная комедия, призванная обмануть Путина — с одной стороны, поссорить его с Пекином, с другой стороны, поссорить его с "партией войны" в России. Российское военно-агрессивное общественное мнение, разогретое до немыслимой температуры ненависти к Западу и Украине, с большим удивлением узнали о быстром сближении Путина и Трампа, России и США, которая все годы войны с Украиной воспринималась, как главный враг путинской России. За что боролись в Украине, потеряв 700 тыс. человек, удивленно спрашивают российские ветераны, солдаты, офицеры и генералы. Оказывается, Путин, втянув Россию в войну, не может без помощи Трампа ее закончить и не может победить Украину, попав в военный тупик.

Во-вторых, Путин подозревает, что на самом деле, между Трампом и Зеленским есть тайный сговор, призванный обмануть, "развести" Путина и загнать его в ловушку, поссорив его как с Китаем, так и Европой. Не случайно оба, прежде чем стать президентами, долгие годы зарабатывали себе на жизнь тяжким трудом в шоу-бизнесе. Путин прекрасно помнит, как США Обамы втянули его в крымскую ловушку, после чего он уже не мог остановиться.

Более плохо для Путина то, что остальные страны мира теперь будут бояться не Китая, а складывающийся агрессивный альянс США и России, который теперь может обрушиться на любую страну мира. Теперь трамповские США на глазах всего мира не просто предают Украину, а помогает Путину захватить Украину, называя это принципом "реализма," который выравнивает вину жертвы и агрессора.

Все это слишком очевидно для мирового сообщества.

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Но после конфликта в Вашингтоне между Трампом-Вэнсом и Зеленским вдруг вскрывается крайне пикантная ситуация, о которой не подозревал ни Зеленский, ни Трамп. Теперь, вдруг, оказывается, что Трампу нечего предлагать Кремлю в качестве разменной монеты. До сих пор Трамп откровенно отдавал и предавал Украину и Европу в обмен на разрыв стратегического союза России и Китая. После нейтрализации России за счет "продажи" ей Украины можно было вступать в конфликт с Пекином.

Но Трамп не справился со своими обещаниями Путину отдать Украину и даже Европу, и теперь ему нечего предложить Путину в качестве подарка в обмен на вооруженный нейтралитет путинской России.

Поэтому Трамп будет искать другие пути, как выполнить свои обещания перед Путиным и как "всучить" Украину Кремлю. Скорее всего Трамп будет шантажировать Зеленского его коррумпированным окружением и искать ему замену, но британцы Залужного ему не отдадут.

Но Трамп не может обмануть Путина, обещая ему Украину, иначе это плохо закончится как для Трампа, так и для Зеленского.

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