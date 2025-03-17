"Триматися нашим тяжко": в DeepState заявили, що ніякого контрнаступу в Торецьку не було
ЗС РФ перетворили шахту "Центральна", що розташовується у Торецьку, на руїни.
Лінія бойового зіткнення у Торецьку Донецької області постійно змінюється, проте жодного контрнаступу у місті не було. Про це повідомили аналітики DeepState.
"В Торецьку не відбувалося ніякого контрнаступу, ми писали раніше, що ЛБЗ у місті не є статичною, відповідно в якійсь частині більше контролю противника, а в якійсь — Сил Оборони", — йдеться у повідомленні.
Аналітики пояснили, що багато позицій з обох сторін тривалий час залишаються без ротації.
"І останні зміни пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив. ЛБЗ залишається вкрай динамічною та хаотичною", — зазначили в DeepState.
Там підкреслили, що ЗС РФ перетворили шахту "Центральна" в руїни.
"Надалі там триматися вже нашим тяжко. У кацапів людей більше, тому в них більше можливостей", — наголосили в DeepState.
Аналітики також надали уточнену мапу лінії бойового зіткнення у Торецьку.
Нагадаємо, 10 березня військовий кореспондент і блогер Богдан Мірошников повідомив, що ЗСУ мають успіхи в Торецьку, а ЗС РФ проводять контратаки.
11 березня Forbes розповіло про причини вдалих дій ЗСУ в Торецьку.