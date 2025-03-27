"Постоянное давление дало свои результаты": обстановка в районе Лимана становится более напряженной, — DeepState

Аналитики сообщают, что оккупанты достигли успеха в Тернах и фактически полностью оккупировали населенный пункт.

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ВС РФ активно давят на Ямполовку в Донецкой области и достигнув продвижения в Тернах и фактически почти полностью оккупировав населенный пункт. Бойцы Сил обороны неоднократно отрабатывали удары по врагу, используя технику, дроны и артиллерию. Но это произошло не внезапно, поскольку оккупанты часто фиксировались на южных окраинах, пытаясь спрятаться и закрепиться в домах и посадках. Об этом 27 марта сообщили DeepState в телеграмме.

"К сожалению, постоянное давление дало свои результаты и враг подобрался еще ближе к Ямполовке. Кстати, первые мероприятия в сторону Ямполовки были еще задолго до взятия Тернов с северо-восточной стороны села", — отметили в DeepState.

Добавив, что сейчас российские войска продвигаются на юго-восток от села, пытаясь перерезать логистические пути к Ямполовке. Они удерживают этот район, создавая угрозу для подразделений 60-й и 63-й ОМБр.

Также осинтеры отметили, что ситуация вокруг Ивановки на правом берегу реки Жеребец начала усложняться.

"Противник оказывает давление на Катериновку, подбираясь к селу вплотную и пытается закрепляться на данном участке. В то же время пытается развивать успех в направлении населенных пунктов Новое и Зеленая Долина. Боевые действия продолжаются", — резюмировали в сообщении.

Обстановка в районе Лимана становится более напряженной

Стоит напомнить, что 25 марта в СМИ появились кадры, как украинские военные совершили смелую операцию в Торецке, ликвидировав российскую пехоту. Противник накапливал силы для штурма.

Также Фокус писал о том, что майор ВСУ Валерий Прозапас заявил, что Россия готовится к наступлению на Запорожье. Главная стратегическая цель России — соединить оккупированный Крымский коридор с Приднестровьем.