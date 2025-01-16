Вселенная создает огромные планеты не так, как считалось: открытие бросает вызов теории

Считалось, что гигантские планеты, которые вращаются близко к своим звездам, должны вытолкнуть или уничтожить другие планеты из звездной системы. Новое открытие показывает, что так происходит не всегда.

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Когда астрономы впервые обнаружили гигантские планеты, известные как горячие Юпитеры, которые вращаются близко к своим звездам, они были озадачены. Такие планеты не могли возникнуть так близко к своим звездам, но вскоре появилось объяснение: эти миры образовались намного дальше, а затем переместились. Но во время этого процесса горячие Юпитеры должны либо уничтожить, либо выбросить другие планеты в звездной системе. То есть они должны оставаться одиночками. Но открытие сразу трех планет, в том числе и горячего Юпитера, возле звезды WASP-132 бросает вызов теории эволюции планетных систем. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

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Астрономы тщательно изучили звездную систему WASP-132, в которой возле звезды спектрального класса К, как было известно ранее, вращается на очень близком расстоянии планета типа горячий Юпитер под названием WASP-132b. Но оказалось, что эта планета не одинока, как предполагают текущие модели формирования таких миров.

В звездной системе WASP-132, расположенной на расстоянии 403 световых года от нас, астрономы обнаружили также более близко расположенную к звезде планету типа супер-Земля, названную WASP-132c и более далекую, чем WASP-132b, ледяную гигантскую планету, названную WASP-132d.

Горячий Юпитер, масса которого чуть меньше половины массы Юпитера, совершает полный оборот вокруг звезды за 7 земных дней. Супер-Земля, масса которой в 6 раз больше Земли, делает это за 24 земных часа. А ледяная гигантская планета, масса которой в 5 раз больше массы Юпитера имеет орбитальный период 5 земных лет.

Иллюстрация показывает звезду спектрального класса К, рядом с ней находится супер-Земля, а справа видна часть горячего Юпитера Фото: space.com

Масса планет типа горячий Юпитер часто во много раз превышает массу Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. При этом эти миры находится очень близко к своим звездам. Считается, что такие огромные планеты не могли сформироваться на очень близком расстоянии от своих звезд, а потому возникли намного дальше, а затем переместились. Текущие модели формирование горячих Юпитеров предполагают, что во время перемещения эти планеты либо уничтожают другие миры в звездной системе, либо выталкивают их наружу, а потому они должны быть одиночками.

Но в звездной системе WASP-132 находится сразу три планеты, при этом супер-Земля находится даже ближе к звезде, чем горячий Юпитер. Таким образом новое открытие доказывает, что другие планеты все еще могут формироваться рядом с горячим Юпитером.

Ученые считают, что существует какой-то другой способ перемещения таких планет к своим звездам, который не приводит к разрушению или выбросу соседних миров и позволяет им формироваться и существовать.

Но как именно происходит этот процесс астрономы пока не знают, но намерены выяснить с помощью будущих наблюдений. Также ученые намерены выяснить, насколько распространены такие планетные системы. По словам ученых, это открытие может спровоцировать пересмотр представлений об эволюции горячих Юпитеров и подобных звездных систем.

Как уже писал Фокус, Сатурн на некоторое время исчез и в этом виновата Луна. Спутник Земли и вторая по размеру планета Солнечной системы, можно сказать, сыграли в космические прятки.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили снимок редкого взрыва сверхновой, который происходит во время смерти необычных звезд.