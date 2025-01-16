На Венере могут сейчас находиться земляне, но это точно не люди: что говорит новая теория

Если ученым удастся обнаружить потенциальную жизнь на Венере, то может оказаться, что на самом деле она прибыла с Земли.

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Когда астероид падает на планету, то но провоцирует появление не только кратера, но и выбросов большого количества обломков. Что если эти обломки могут преодолеть сотни тысяч километров и попасть на другую планету? Что если в этих обломках, если речь идет об ударе астероида по Земле, содержаться одноклеточные организмы? Ученые из Университета штата Аризона, США, считают, что обломки с Земли, в которых присутствовали такие бактерии, могли в далеком прошлом долететь до Венеры и сделать ее обитаемым миром. Возможно, жизнь на Венере существует и сейчас, пишет Space.

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Ученые считают, что астероиды, которые падали на Землю в течение последних нескольких миллиардов лет, могли периодически выбрасывать земной материал в космос. Небольшое количество земных бактерий могло пережить космическое путешествие к Венере и выжить в ее суровых условиях. Возможно, эти бактерии эволюционировали и все еще обитают на Венере, но не на ее поверхности.

Теория о том, что на Землю жизнь могла попасть с помощью астероидов называется панспермией и существует давно. Теперь же ученые применили эту теорию к Венере, но в данном случае предполагается, что планету могли заселить земные микроорганизмы.

Хотя точно неизвестно, могла ли земная жизнь пережить путешествие в космосе, который наполнен сильным излучением, микрометеоритами и многими явлениями, которые могли бы помешать бактериям добраться до Венеры.

Ученые считают, что жизнь на Венере, то есть земная адаптированная к новым условиям жизнь, может все еще существовать в облаках планеты на высоте от 45 до 60 км над поверхностью. В этом слое атмосферы наблюдается похожая на земную температура, а также давление и другие схожие факторы окружающей среды. И все-таки ученые не могут точно сказать, могла ли выжить земная жизнь в таких условиях и эволюционировать, хотя такая возможность есть.

Как бы то ни было, но атмосфера Венеры все же горячая и очень плотная и многие ученые считают, что никакая жизнь на этой планете выжить не может.

Авторы теории считают, что будущие миссии на Венеру, которые планирует NASA, могут дать некоторые ответы относительно того, обитаема Венера или нет. Если ученым удастся обнаружить потенциальную жизнь на Венере, то может оказаться, что на самом деле она прибыла с Земли.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что Вселенную затопило водой в самом начале из неожиданного источника. Исследователи пришли к выводу, что за появление большей части во воды во Вселенной отвечают объекты, которые мы никогда не видели напрямую.

Также Фокус писал о том, почему миллиарды лет назад вся вода на Земле не замерзла, хотя Солнце выделяло намного меньше тепла. Если бы наша планета оказалась покрытой льдом, то жизнь на ней не появилась бы.