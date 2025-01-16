Парадокс слабого молодого Солнца: Земля должна была замерзнуть, почему этого не произошло

Солнце миллиарды лет назад было намного холоднее, а потому наша планета должна была превратиться в снежный шар и на ней не должна была возникнуть жизнь.

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За последнее столетие астрономы улучшили понимание формирования и эволюции звезд. То есть ученые хорошо понимают, как звезды меняются в течение своей жизни. Но сравнение текущих моделей эволюции звезд с эволюцией Солнца показывает некоторую загадку. Ученые считают, что в начале истории своей жизни, когда Земля только появилась, Солнце выделяло намного меньше энергии и тепла, чем сейчас. Это значит, что миллиарды лет назад вода на поверхности нашей планеты должна была замерзнуть и таким образом не могла бы возникнуть жизнь. Как мы видим этого не произошло. Это называется парадокс слабого молодого Солнца и у ученых есть насколько возможных его решений, пишет IFLScience.

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Солнце в виде протозвезды появилось из газового облака примерно 4,6 млрд лет назад. А примерно 4,57 млрд лет назад оно превратилось в полноценную звезду желтого карлика после того, как в ядре был запущен термоядерный синтез водорода. Земля, как и другие планеты Солнечной системы, появилась примерно 4,5 млрд лет назад из облака газа и пыли, окружающего молодое Солнце.

Как показали исследования еще в 70-х года прошлого века, 4,5-4 млрд лет назад Солнце выделяло примерно на 30% меньше энергии и тепла, чем сейчас. Таким образом климат на нашей планете должен был быть очень холодным в то время, а вся вода должна была замерзнуть, что не позволило бы возникнуть жизни на Земле.

Как показывают исследования, учитывая слишком низкую температуру на поверхности Солнца миллиарды лет назад, которая составляла примерно 2350 градусов Цельсия (сейчас примерно 5500 градусов Цельсия), на Земле средняя температура должна была быть на уровне минус 28 градусов Цельсия.

И все же изучение самых древних горных пород по всему миру, показывают, что более 3 млрд лет назад на Земле было много жидкой воды, а также влажный и теплый климат. Также ученые обнаружили окаменелости первых живых организмов.

Земля должна была стать похожей на большой безжизненный снежный шар, летающий вокруг Солнца, но этого не произошло. Уже несколько десятилетий ученые предлагают разные решения для парадокса слабого молодого Солнца. Среди них можно выделить следующие:

на Земле существовал экстремальный парниковый эффект, вызванный высокой концентрацией в атмосфере углекислого газа и метана, что помогало удерживать тепло;

Солнце изначально было более массивным, а значит могло выделять более сильные солнечные ветра, чем сейчас, которые способствовали нагреву планеты;

земная кора могла выделять тепло, когда остывала после того, как наша планета превращалась в тот мир, который мы знаем сегодня;

в недрах Земли происходил сильный радиоактивный распад химических элементов, что привело к выделению большого количества тепла;

Землю могла нагреть Луна с помощью гравитационного приливного нагрева, ведь спутник нашей планеты находился миллиарды лет назад ближе;

Земля могла находиться ближе к Солнцу, чем сейчас и получать нормальный уровень тепла.

Напоминаем, что на Марсе также обнаружены признаки того, что там была жидкая вода на поверхности еще 3,6 млрд лет назад, и также был влажный и теплый климат, хотя сейчас это очень холодная планета. Ученые считают, что на Марсе был такой климат, возможно, благодаря парниковому эффекту. Чтобы узнать точно, что произошло с Марсом нужно более детально изучить его горные породы, а для этого их нужно доставить на Землю. Но пока что у NASA нет точного плана, как это сделать. Подробнее об этом Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что ракета Джеффа Безоса New Glenn впервые полетела в космос, но не все прошло удачно. У ракеты Falcon-9 Илона Маска появился серьезный 98-метровый конкурент.