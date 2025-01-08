США могут проиграть космическую гонку Китаю: NASA рассказало о полете на Марс (видео)

Космическое агентство США пока не приняло окончательного решения относительно своей миссии Mars Sample Return, а это значит, что Китай может стать первой в истории страной, которая доставит на Землю образцы камней и почвы с Марса.

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На пресс-конференции, которую организовало NASA 7 января были представлены результаты обсуждений планов реализации миссии Mars Sample Return, цель которой доставить на Землю образцы почвы и камней с Марса на Землю. Эти образцы собрал марсоход Perseverance, и они находятся в специальных титановых трубках на поверхности Красной планеты. В NASA представили два способа реализации миссии Mars Sample Return, но окончательное решение не будет принято до середины 2026 года. По предварительным данным, эта миссия может состояться позже, чем похожая миссия, которую планирует реализовать Китай, пишет Space.

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Доставить на Землю 30 титановых трубок с образцами марсианских камней и почвы оказалось намного сложнее, чем предполагало NASA. Хотя эти образцы могут рассказать об истории Красной планеты и о том, была ли там внеземная жизнь.

Стоимость миссии Mars Sample Return выросла с изначальных 3 млрд долларов до 10-11 млрд долларов. Также срок реализации миссис, как показали предварительные отчеты, сместился с начала 2030-х годов ближе к 2040 году. Поэтому в NASA в прошлом году приняли решение найти способ сократить расходы, а также сделать все возможное, чтобы образцы с Марса были доставлены намного раньше, чем через 15 лет.

Марсоход Perseverance Фото: NASA

В итоге NASA обратилось к частным компаниям, которые могли помочь решить эти проблемы. Как стало известно на пресс-конференции, космическое агентство США на данный момент приняло решение сосредоточить свое внимание на двух стратегиях реализации миссии Mars Sample Return, которые отличаются по способу размещения необходимого оборудования на Марсе.

Первая стратегия предусматривает использование для посадки на Марс системы под названием "небесный кран", с помощью которой на Красную планету приземлился марсоход Perseverance в 2021 году. Вторая стратегия предусматривает использование системы посадки, которую предоставят частные компании.

Выбор "небесного крана" приведет к снижению стоимости миссии до 6,6 – 7,7 млрд долларов. Предполагается, что предложение частных компаний может снизить стоимость миссии до 5,8 – 7,1 млрд долларов. В любом случае каждая из этих стратегий представляет собой более дешевую и упрощенную версию первоначального плана.

Доставить на Землю 30 титановых трубок с образцами марсианских камней и почвы оказалось намного сложнее, чем предполагало NASA Фото: NASA

Окончательное решение касательно того, какая стратегия будет выбрана, будет принято в середине 2026 года. Предполагается, что в таком случае космический аппарат для доставки на Землю образцов с Марса будет запущен в 2030 году. А посадочный модуль, который соберет титановые трубки, поместит их в специальную ракету, которая отправит образцы космическому аппарату на орбите, будет запущен в 2031 году. Таким образом первые в истории образцы марсианской почвы могут быть доставлены на Землю к 2035 году. Конечно же если NASA получит нужное финансирование. Ранее начало миссии Mars Sample Return было запланировано на 2028 год и таким образом образцы с Марса должны были прилететь на Землю в 2031-2032 годах.

Окончательное решение касательно того, какая стратегия будет выбрана, будет принято в середине 2026 года Фото: NASA

Исходя из этого, США может проиграть космическую гонку Китаю, у которого запланирована своя подобная миссия на Марс. Китай собирается отправить космические аппараты для сбора марсианских образцов в 2028 году. План этой миссии предусматривает, что они будут доставлены на Землю в 2031 году.

Хотя стоит отметить, что марсоход Perseverance собирал несколько лет образцы в разных местах на Марсе, а потому они являются очень ценными с научной точки зрения. А китайский посадочный модуль соберет образцы только из одного места, что может не показать всей картины истории Красной планеты.

Поэтому администратор NASA Билл Нельсон говорит, что у США и Китая миссия сильно отличаются. Но все же страна, которая первой доставит образцы с Марса на Землю навсегда войдет в историю. Осталось всего несколько лет, чтобы узнать, какая из двух стран победит в космической марсианской гонке.

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