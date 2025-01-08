США можуть програти космічну гонку Китаю: NASA розповіло про політ на Марс (відео)

Космічне агентство США поки що не ухвалило остаточного рішення щодо своєї місії Mars Sample Return, а це означає, що Китай може стати першою в історії країною, яка доправить на Землю зразки каміння і ґрунту з Марса.

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На пресконференції, яку організувало NASA 7 січня, було представлено результати обговорень планів реалізації місії Mars Sample Return, мета якої — доставити на Землю зразки ґрунту і каміння з Марса на Землю. Ці зразки зібрав марсохід Perseverance, і вони перебувають у спеціальних титанових трубках на поверхні Червоної планети. У NASA представили два способи реалізації місії Mars Sample Return, але остаточне рішення не буде ухвалено до середини 2026 року. За попередніми даними, ця місія може відбутися пізніше, ніж схожа місія, яку планує реалізувати Китай, пише Space.

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Доставити на Землю 30 титанових трубок зі зразками марсіанських каменів і ґрунту виявилося набагато складніше, ніж припускало NASA. Хоча ці зразки можуть розповісти про історію Червоної планети і про те, чи було там позаземне життя.

Вартість місії Mars Sample Return зросла з початкових 3 млрд доларів до 10-11 млрд доларів. Також термін реалізації місії, як показали попередні звіти, змістився з початку 2030-х років ближче до 2040 року. Тому в NASA торік ухвалили рішення знайти спосіб скоротити витрати, а також зробити все можливе, щоб зразки з Марса доставили набагато раніше, ніж через 15 років.

Марсохід Perseverance Фото: NASA

У підсумку NASA звернулося до приватних компаній, які могли допомогти вирішити ці проблеми. Як стало відомо на пресконференції, космічне агентство США наразі ухвалило рішення зосередити свою увагу на двох стратегіях реалізації місії Mars Sample Return, які відрізняються за способом розміщення необхідного обладнання на Марсі.

Перша стратегія передбачає використання для посадки на Марс системи під назвою "небесний кран", за допомогою якої на Червону планету приземлився марсохід Perseverance 2021 року. Друга стратегія передбачає використання системи посадки, яку нададуть приватні компанії.

Вибір "небесного крана" призведе до зниження вартості місії до 6,6 — 7,7 млрд доларів. Передбачається, що пропозиція приватних компаній може знизити вартість місії до 5,8 — 7,1 млрд доларів. У будь-якому разі кожна з цих стратегій являє собою дешевшу і спрощену версію початкового плану.

Доставити на Землю 30 титанових трубок зі зразками марсіанського каміння і ґрунту виявилося набагато складніше, ніж передбачало NASA Фото: NASA

Остаточне рішення щодо того, яку стратегію буде обрано, буде ухвалено в середині 2026 року. Передбачається, що в такому разі космічний апарат для доставки на Землю зразків із Марса буде запущено 2030 року. А посадковий модуль, який збере титанові трубки, помістить їх у спеціальну ракету, що відправить зразки до космічного апарату на орбіті, буде запущено 2031 року. Таким чином перші в історії зразки марсіанського ґрунту можуть бути доставлені на Землю до 2035 року. Звичайно ж якщо NASA отримає потрібне фінансування. Раніше початок місії Mars Sample Return було заплановано на 2028 рік і таким чином зразки з Марса повинні були прилетіти на Землю в 2031-2032 роках.

Остаточне рішення щодо того, яку стратегію буде обрано, буде ухвалено в середині 2026 року Фото: NASA

Виходячи з цього, США може програти космічні перегони Китаю, у якого запланована своя подібна місія на Марс. Китай збирається відправити космічні апарати для збору марсіанських зразків у 2028 році. План цієї місії передбачає, що вони будуть доставлені на Землю у 2031 році.

Хоча варто зазначити, що марсохід Perseverance збирав кілька років зразки в різних місцях на Марсі, а тому вони є дуже цінними з наукового погляду. А китайський посадковий модуль збере зразки тільки з одного місця, що може не показати всієї картини історії Червоної планети.

Тому адміністратор NASA Білл Нельсон каже, що у США і Китаю місія сильно відрізняються. Але все ж країна, яка першою доставить зразки з Марса на Землю, назавжди увійде в історію. Залишилося всього кілька років, щоб дізнатися, яка з двох країн переможе в космічній марсіанській гонці.

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