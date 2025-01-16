На Венері можуть зараз перебувати земляни, але це точно не люди: що говорить нова теорія

Якщо вченим вдасться виявити потенційне життя на Венері, то може виявитися, що насправді воно прибуло із Землі.

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Коли астероїд падає на планету, то провокує появу не лише кратера, а й викидів великої кількості уламків. Що якщо ці уламки можуть подолати сотні тисяч кілометрів і потрапити на іншу планету? Що якщо в цих уламках, якщо йдеться про удар астероїда по Землі, містяться одноклітинні організми? Науковці з Університету штату Аризона, США, вважають, що уламки з Землі, в яких були присутні такі бактерії, могли в далекому минулому долетіти до Венери і зробити її населеним світом. Можливо, життя на Венері існує і зараз, пише Space.

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Учені вважають, що астероїди, які падали на Землю протягом останніх кількох мільярдів років, могли періодично викидати земний матеріал у космос. Невелика кількість земних бактерій могла пережити космічну подорож до Венери та вижити в її суворих умовах. Можливо, ці бактерії еволюціонували і все ще мешкають на Венері, але не на її поверхні.

Теорія про те, що на Землю життя могло потрапити за допомогою астероїдів, називається панспермією і існує давно. Тепер же вчені застосували цю теорію до Венери, але в даному випадку передбачається, що планету могли заселити земні мікроорганізми.

Хоча достеменно невідомо, чи могло земне життя пережити подорож у космосі, що сповнений сильним випромінюванням, мікрометеоритами та багатьма явищами, які могли б завадити бактеріям дістатися Венери.

Учені вважають, що життя на Венері, тобто земне адаптоване до нових умов життя, може все ще існувати в хмарах планети на висоті від 45 до 60 км над поверхнею. У цьому шарі атмосфери спостерігається схожа на земну температура, а також тиск та інші схожі фактори навколишнього середовища. І все-таки вчені не можуть точно сказати, чи могло вижити земне життя в таких умовах і еволюціонувати, хоча така можливість є.

Як би там не було, але атмосфера Венери все ж таки гаряча і дуже щільна, і багато вчених вважають, що ніяке життя на цій планеті вижити не може.

Автори теорії вважають, що майбутні місії на Венеру, які планує NASA, можуть дати деякі відповіді щодо того, населена Венера чи ні. Якщо вченим вдасться виявити потенційне життя на Венері, то може виявитися, що насправді воно прибуло із Землі.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що Всесвіт затопило водою на самому початку з несподіваного джерела. Дослідники дійшли висновку, що за появу більшої частини води у Всесвіті відповідають об'єкти, які ми ніколи не бачили безпосередньо.

Також Фокус писав про те, чому мільярди років тому вся вода на Землі не замерзла, хоча Сонце виділяло набагато менше тепла. Якби наша планета виявилася покритою льодом, то життя на ній не з'явилося б.