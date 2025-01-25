"Крижана діва" проти Маска: глава адміністрації Трампа поставила мільярдера на місце

Сьюзі Вайлз, глава адміністрації Дональда Трампа, розкритикувала Ілона Маска, відмовилася надати йому офіс у Білому домі і заявила, що не потерпить "драми".

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Ілон Маск, мільярдер і глава компаній Tesla і SpaceX, зустрів відсіч у Білому домі. Глава адміністрації Дональда Трампа Сьюзі Вайлз, прозвана "Крижаною дівою", виступила з жорсткою критикою на адресу Маска, відмовившись надати йому кабінет у Західному крилі. Про це пише Daily Mail.

Багато було сказано про статус мільярдера як "першого друга", оскільки він є головою Департаменту ефективності державного управління (DOGE) і навіть сидить в Овальному кабінеті, коли Трамп підписує законопроєкти.

Дональд Трамп підписує перші укази в Овальному кабінеті Фото: Karoline Leavitt/X

Однак він також викликає суперечки і став легкою мішенню для демократів, які жартома називають його "співпрезидентом".

Сьюзі Вайлз, 67-річний ветеран Республіканської партії, здобула свою першу перемогу в перший день перебування Трампа на посаді президента, коли він підтвердив, що у Маска не буде робочого столу в Західному крилі.

Повідомляють, що Маск наполягав на виділенні йому власної кімнати за кілька метрів від Овального кабінету, однак натомість його команда DOGE розташовуватиметься в будівлі Ейзенхауера, що розташована через дорогу від Білого дому.

Ілона Маска називають "співпрезидентом" Дональда Трампа Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Головний адміністратор DOGE також має підпорядковуватися Сьюзі, що є ознакою її контролю над Білим домом.

Експерти вважають, що Сьюзі Вайлз, яка успішно керувала кампаніями Трампа у Флориді в 2016 і 2020 роках, володіє всіма якостями, необхідними для того, щоб впоратися з президентом.

Сьюзі Вайлз і Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Ніколи ще не було адміністрації, яка б так рано проводила стільки силових ігор. У неї добре серце і потрібні навички для цього — якщо хтось і доб'ється успіху, то це вона", — додав експерт з опитувань громадської думки Френк Ланц.

Лише за два тижні до вступу Трампа на посаду Вайлз дала ясно зрозуміти в інтерв'ю, що вестиме справи жорстко.

"Я не вітаю людей, які хочуть працювати поодинці або бути зіркою. Моя команда і я не потерпимо лихослів'я, недоречних сумнівів або драми. Це контрпродуктивно для місії", — сказала Сьюзі Вайлз в інтерв'ю Axios.

Перший термін Трампа на посаді президента був відзначений внутрішніми чварами, підставами і витоками. Помічники створили конкуруючі феоди всередині Західного крила і билися один з одним за найбільший вплив на президента.

Деякі з його чиновників другого терміну вже стали зірками, включно з генеральним директором X Ілоном Маском.

Маск часто використовує свій акаунт у соціальних мережах, щоб коментувати політику — чи то американську, чи то зарубіжну. Нещодавно він вплутався в перепалку з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, образив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який пішов у відставку, і коментував бажання Дональда Трампа "купити" Гренландію.

Прозвана самим Трампом "Крижаною дівою", 67-річна Вайлз — давній оперативник-республіканець із Флориди, яка підходить до своєї роботи дуже серйозно. Вона стане першою жінкою, яка обійме посаду начальника штабу, найвищу посаду в Білому домі.

"Співробітники Західного крила — це суміш новачків і ветеранів, багато хто з них молодий, усі готові працювати у виснажливому режимі. Я всім серцем вірю в командну роботу. Той, на кого не можна покластися в плані співпраці та зосередженості на спільних цілях, не працює в Західному крилі", — заявила вона.

Дональд Трамп на інавгурації Фото: Getty Images

Вайлз також розповіла, що Трамп бере активну участь у процесі найму, особисто проводячи співбесіди з багатьма старшими співробітниками як Білого дому, так і різних федеральних агентств.

Минулого тижня вона ввела заборону на використання соціальних мереж для членів свого кабінету міністрів, наказавши їм не публікувати інформацію без схвалення .

"Хоча цю вказівку вже давали раніше, я повторюю, що жоден член нової адміністрації або перехідного періоду не говорить від імені Сполучених Штатів або самого обраного президента. Відповідно, усі ймовірні кандидати мають утриматися від будь-яких публічних публікацій у соціальних мережах без попереднього схвалення нового юрисконсульта Білого дому", — повідомила вона.

Однак очікується, що їй також доведеться зіткнутися з труднощами в забезпеченні дисципліни в команді Трампа.

Одним із головних обов'язків керівника апарату є управління часом президента і визначення того, хто має до нього доступ.

Трампа дратували такі обмеження в його перший термін повноважень, коли за чотири роки він змінив чотирьох начальників штабів. Помічники часто пробиралися в Овальний кабінет, щоб поговорити з ним, знаючи, що він, найімовірніше, вислухає їх усіх. Крім того, Трамп часто спілкувався із зовнішніми радниками, членами сім'ї та іншими людьми, які мали до нього доступ, — часто вносячи зміни в процеси й ухвалення рішень в останню хвилину.

Проте Вайлз користується великою повагою в політиці і їй приписують проведення дисциплінованої та професійної передвиборчої кампанії, яка принесла Трампу переконливу перемогу в листопаді 2024 року.

Трамп публічно говорив про своє захоплення і повагу до неї.

Нагадаємо, Фокус писав про Сьюзі Вайлз, яка допомогла Дональду Трампу стати президентом США.