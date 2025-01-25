"Ледяная дева" против Маска: глава администрации Трампа поставила миллиардера на место
Сьюзи Уайлз, глава администрации Дональда Трампа, раскритиковала Илона Маска, отказалась предоставить ему офис в Белом доме и заявила, что не потерпит "драмы".
Илон Маск, миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX, встретил отпор в Белом доме. Глава администрации Дональда Трампа Сьюзи Уайлз, прозванная "Ледяной девой", выступила с жесткой критикой в адрес Маска, отказавшись предоставить ему кабинет в Западном крыле. Об этом пишет Daily Mail.
Многое было сказано о статусе миллиардера как "первого друга", поскольку он является председателем Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и даже сидит в Овальном кабинете, когда Трамп подписывает законопроекты.
Однако он также вызывает споры и стал легкой мишенью для демократов, которые в шутку называют его "сопрезидентом".
Сьюзи Уайлз, 67-летний ветеран Республиканской партии, одержала свою первую победу в первый день пребывания Трампа на посту президента, когда он подтвердил, что у Маска не будет рабочего стола в Западном крыле.
Сообщается, что Маск настаивал на выделении ему собственной комнаты в нескольких метрах от Овального кабинета, однако вместо этого его команда DOGE будет располагаться в здании Эйзенхауэра, которое находится через дорогу от Белого дома.
Главный администратор DOGE также должен подчиняться Сьюзи, что является признаком ее контроля над Белым домом.
Эксперты полагают, что Сьюзи Уайлз, успешно руководившая кампаниями Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы справиться с президентом.
"Никогда еще не было администрации, которая бы так рано проводила столько силовых игр. У нее доброе сердце и нужные навыки для этого — если кто-то и добьется успеха, так это она", — добавил эксперт по опросам общественного мнения Фрэнк Ланц.
Всего за две недели до вступления Трампа в должность Уайлз дала ясно понять в интервью, что будет вести дела жестко.
"Я не приветствую людей, которые хотят работать в одиночку или быть звездой. Моя команда и я не потерпим злословия, неуместных сомнений или драмы. Это контрпродуктивно для миссии", — сказала Сьюзи Уайлз в интервью Axios.
Первый срок Трампа на посту президента был отмечен внутренними распрями, подставами и утечками. Помощники создали конкурирующие феоды внутри Западного крыла и сражались друг с другом за наибольшее влияние на президента.
Некоторые из его чиновников второго срока уже стали звездами, включая генерального директора X Илона Маска .
Маск часто использует свой аккаунт в социальных сетях, чтобы комментировать политику — будь то американскую или зарубежную. Недавно он ввязался в перепалку с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оскорбил ушедшего в отставку премьер-министра Канада Джастина Трюдо и комментировал желание Дональда Трампа "купить" Гренландию.
Прозванная самим Трампом "Ледяной девой", 67-летняя Уайлз— давний оперативник-республиканец из Флориды, которая подходит к своей работе очень серьезно. Она станет первой женщиной, которая займет должность начальника штаба, высшую должность в Белом доме.
"Сотрудники Западного крыла — это смесь новичков и ветеранов, многие из них молоды, все готовы работать в изнурительном режиме. Я всем сердцем верю в командную работу. Тот, на кого нельзя положиться в плане сотрудничества и сосредоточенности на общих целях, не работает в Западном крыле", — заявила она.
Уайлз также рассказала, что Трамп принимает активное участие в процессе найма, лично проводя собеседования со многими старшими сотрудниками как Белого дома, так и различных федеральных агентств.
На прошлой неделе она ввела запрет на использование социальных сетей для членов своего кабинета министров, приказав им не публиковать информацию без одобрения .
"Хотя это указание уже давалось ранее, я повторяю, что ни один член новой администрации или переходного периода не говорит от имени Соединенных Штатов или самого избранного президента. Соответственно, все предполагаемые кандидаты должны воздержаться от любых публичных публикаций в социальных сетях без предварительного одобрения нового юрисконсульта Белого дома", — сообщила она.
Однако ожидается, что ей также придется столкнуться с трудностями в обеспечении дисциплины в команде Трампа.
Одной из главных обязанностей руководителя аппарата является управление временем президента и определение того, кто имеет к нему доступ.
Трампа раздражали такие ограничения в его первый срок полномочий, когда за четыре года он сменил четырех начальников штабов. Помощники часто пробирались в Овальный кабинет, чтобы поговорить с ним, зная, что он, скорее всего, выслушает их всех. Кроме того, Трамп часто общался с внешними советниками, членами семьи и другими людьми, имевшими к нему доступ, — зачастую внося изменения в процессы и принятие решений в последнюю минуту.
Тем не менее Уайлз пользуется большим уважением в политике и ей приписывают проведение дисциплинированной и профессиональной предвыборной кампании, которая принесла Трампу убедительную победу в ноябре 2024 года.
Трамп публично говорил о своем восхищении и уважении к ней.
Напомним, Фокус писал о Сьюзи Уайлз, которая помогла Дональду Трампу стать президентом США.