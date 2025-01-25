"Ледяная дева" против Маска: глава администрации Трампа поставила миллиардера на место

Сьюзи Уайлз, глава администрации Дональда Трампа, раскритиковала Илона Маска, отказалась предоставить ему офис в Белом доме и заявила, что не потерпит "драмы".

Related video

Илон Маск, миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX, встретил отпор в Белом доме. Глава администрации Дональда Трампа Сьюзи Уайлз, прозванная "Ледяной девой", выступила с жесткой критикой в ​адрес Маска, отказавшись предоставить ему кабинет в Западном крыле. Об этом пишет Daily Mail.

Многое было сказано о статусе миллиардера как "первого друга", поскольку он является председателем Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и даже сидит в Овальном кабинете, когда Трамп подписывает законопроекты.

Дональд Трамп подписывает первые указы в Овальном кабинете Фото: Karoline Leavitt/X

Однако он также вызывает споры и стал легкой мишенью для демократов, которые в шутку называют его "сопрезидентом".

Сьюзи Уайлз, 67-летний ветеран Республиканской партии, одержала свою первую победу в первый день пребывания Трампа на посту президента, когда он подтвердил, что у Маска не будет рабочего стола в Западном крыле.

Сообщается, что Маск настаивал на выделении ему собственной комнаты в нескольких метрах от Овального кабинета, однако вместо этого его команда DOGE будет располагаться в здании Эйзенхауэра, которое находится через дорогу от Белого дома.

Илона Маска называют "сопрезидентом" Дональда Трампа Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Главный администратор DOGE также должен подчиняться Сьюзи, что является признаком ее контроля над Белым домом.

Эксперты полагают, что Сьюзи Уайлз, успешно руководившая кампаниями Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы справиться с президентом.

Сьюзи Уайлз и Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Никогда еще не было администрации, которая бы так рано проводила столько силовых игр. У нее доброе сердце и нужные навыки для этого — если кто-то и добьется успеха, так это она", — добавил эксперт по опросам общественного мнения Фрэнк Ланц.

Всего за две недели до вступления Трампа в должность Уайлз дала ясно понять в интервью, что будет вести дела жестко.

"Я не приветствую людей, которые хотят работать в одиночку или быть звездой. Моя команда и я не потерпим злословия, неуместных сомнений или драмы. Это контрпродуктивно для миссии", — сказала Сьюзи Уайлз в интервью Axios.

Первый срок Трампа на посту президента был отмечен внутренними распрями, подставами и утечками. Помощники создали конкурирующие феоды внутри Западного крыла и сражались друг с другом за наибольшее влияние на президента.

Некоторые из его чиновников второго срока уже стали звездами, включая генерального директора X Илона Маска .

Маск часто использует свой аккаунт в социальных сетях, чтобы комментировать политику — будь то американскую или зарубежную. Недавно он ввязался в перепалку с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оскорбил ушедшего в отставку премьер-министра Канада Джастина Трюдо и комментировал желание Дональда Трампа "купить" Гренландию.

Прозванная самим Трампом "Ледяной девой", 67-летняя Уайлз— давний оперативник-республиканец из Флориды, которая подходит к своей работе очень серьезно. Она станет первой женщиной, которая займет должность начальника штаба, высшую должность в Белом доме.

"Сотрудники Западного крыла — это смесь новичков и ветеранов, многие из них молоды, все готовы работать в изнурительном режиме. Я всем сердцем верю в командную работу. Тот, на кого нельзя положиться в плане сотрудничества и сосредоточенности на общих целях, не работает в Западном крыле", — заявила она.

Дональд Трамп на инаугурации Фото: Getty Images

Уайлз также рассказала, что Трамп принимает активное участие в процессе найма, лично проводя собеседования со многими старшими сотрудниками как Белого дома, так и различных федеральных агентств.

На прошлой неделе она ввела запрет на использование социальных сетей для членов своего кабинета министров, приказав им не публиковать информацию без одобрения .

"Хотя это указание уже давалось ранее, я повторяю, что ни один член новой администрации или переходного периода не говорит от имени Соединенных Штатов или самого избранного президента. Соответственно, все предполагаемые кандидаты должны воздержаться от любых публичных публикаций в социальных сетях без предварительного одобрения нового юрисконсульта Белого дома", — сообщила она.

Однако ожидается, что ей также придется столкнуться с трудностями в обеспечении дисциплины в команде Трампа.

Одной из главных обязанностей руководителя аппарата является управление временем президента и определение того, кто имеет к нему доступ.

Трампа раздражали такие ограничения в его первый срок полномочий, когда за четыре года он сменил четырех начальников штабов. Помощники часто пробирались в Овальный кабинет, чтобы поговорить с ним, зная, что он, скорее всего, выслушает их всех. Кроме того, Трамп часто общался с внешними советниками, членами семьи и другими людьми, имевшими к нему доступ, — зачастую внося изменения в процессы и принятие решений в последнюю минуту.

Тем не менее Уайлз пользуется большим уважением в политике и ей приписывают проведение дисциплинированной и профессиональной предвыборной кампании, которая принесла Трампу убедительную победу в ноябре 2024 года.

Трамп публично говорил о своем восхищении и уважении к ней.

Напомним, Фокус писал о Сьюзи Уайлз, которая помогла Дональду Трампу стать президентом США.