Подземные богатства на $14,8 трлн: достанут ли США ценные ископаемые Украины, — Forbes

Россия оккупировала области Украины, в которых находится половина природных подземных богатств страны, показало издание Forbes.

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Украина обладает залежами каменного и бурого угля, гранита, железной руды, а также лития, титана, графита, урана, германия. Ориентировочная стоимость залежей полезных руд — около 15 трлн долл. Почти половина из них расположены на территории, которую оккупировала РФ. Об украинских полезных ископаемых и о возможности их добывать в пользу США написало издание Forbes.

На Fordes напомнили, что США могут интересоваться украинскими полезными ископаемыми в обмен на военную помощь. Между тем ориентировочная стоимость подземных богатств — 14,8 трлн долл., говорится в статье. После этого журналисты проанализировали, что может помешать американцам добраться до желаемых залежей.

Издание опубликовало инфографику, созданную в апреле 2023 года на основе данных со специализированных порталов. Видим объемы и ориентировочную цену. Самая большая "гора" — это каменный уголь (41,9 млрд т). Стоимость угля — 9,1 трлн долл. Также есть, например, уран (270 тыс. т, 31 млрд долл.). Тем временем Forbes перечислило, какие именно минералы могут заинтересовать США:

редкоземельные металлы — не показаны;

литий — объемы 33 млн т, стоимость 38 млрд долл;

титан — не показаны;

графит — 245 млн т, 34 млрд долл.

Полезные ископаемые Украины — распределение по видам, объемам и стоимости Фото: Forbes

По другому изображению можно выяснить, до каких объемов полезных ископаемых пока не доберутся США. Аналитики обозначили на карте Украины стоимость залежей, распределенных по разным областям. Инфографика показывает, что самые богатые регионы расположены на востоке. Речь идет, в частности, о Луганской (3,2 трлн долл.), Донецкой (3,8 трлн долл.), Днепропетровской (3,5 трлн долл.) области. Если наложить на карту полезных ископаемых карту боевых действий, то увидим, что залежи на 7,1 трлн долл. находятся на оккупированной территории и президент США Дональд Трамп добраться до них не сможет.

Полезные ископаемые Украины — распределение по областям Фото: Forbes

На портале Chas.News опубликовали карту с залежами редкоземельных руд: бериллия, ванадия, лития, стронция, тантала и ниобия, циркония, скандия, TR203. Можно увидеть, что к залежам стронция, тантала, ниобия США не доберутся, поскольку территория — тоже в оккупации РФ.

Заявление Трампа и полезные ископаемые

Отметим, 3 февраля Дональд Трамп сделал заявление относительно редкоземельных металлов, которые можно добывать в Украине. Американский политик заявил, что Америка заинтересована в этих металлах. Поэтому вполне возможно, что военная помощь будет идти в Украину при условии разработки залежей ценных руд.

Напоминаем, украинцы откликнулись на предложение Трампа ливнем мемов, в котором высмеивали посягательства на украинскую руду. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно лития: вспомнил о них в контексте гарантий безопасности.