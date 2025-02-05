Підземні багатства на $14,8 трлн: чи дістануть США цінні копалини України, — Forbes

Росія окупувала області України, в яких розташовано половину природних підземних багатств країни, показало видання Forbes.

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Україна володіє покладами кам'яного та бурого вугілля, граніту, залізної руди, а також літію, титану, графіту, урану, германію. Орієнтовна вартість покладів корисних руд — близько 15 трлн дол. Майже половина з них розташовані на території, яку окупувала РФ. Про українські корисні копалини і про можливість їх видобувати на користь США написало видання Forbes.

На Fordes нагадали, що США можуть зазіхати на українські корисні копалини в обмін на військову допомогу. Тим часом орієнтовна вартість підземних багатств — 14,8 трлн дол., ідеться у статті. Після цього журналісти проаналізували, що може завадити американцям дістатись до бажаних покладів.

Видання опублікувало інфографіку, створену у квітні 2023 року на основі даних зі спеціалізованих порталів. Бачимо обсяги та орієнтовну ціну. Найбільша "гора" — це кам'яне вугілля (41,9 млрд т). Вартість вугілля — 9,1 трлн дол. Також є, наприклад, уран (270 тис. т, 31 млрд дол.). Тим часом Forbes перелічило, які саме мінерали можуть зацікавити США:

рідкісноземельні метали — не показані;

літій — обсяги 33 млн т, вартість 38 млрд дол.;

титан — не показані;

графіт — 245 млн т, 34 млрд дол.

Корисні копалини України - розподіл по видах, обсягах та вартості Фото: Forbes

По іншому зображенні можна з'ясувати, до яких обсягів корисних копалин поки що не дістануться США. Аналітики позначили на карті України вартість покладів, розподілених по різних областях. Інфографіка показує, що найбагатші регіони розташовані на сході. Ідеться, зокрема, про Луганську (3,2 трлн дол.), Донецьку (3,8 трлн дол.), Дніпропетровську (3,5 трлн дол.) області. Якщо накласти на карту корисних копалин карту бойових дій, то побачимо, що поклади на 7,1 трлн дол. перебувають на окупованій території і президент США Дональд Трамп дістатись до них не зможе.

Корисні копалини України - розподіл по областях Фото: Forbes

На порталі Chas.News опублікували карту з покладами рідкісноземельних руд: берилію, ванадію, літію, стронцію, танталу і ніобію, цирконію, скандію, TR203. Можна побачити, що до покладів стронцію, танталу, ніобію США не доберуться, оскільки територія — також в окупації РФ.

Заява Трампа і корисні копалини

Зазначимо, 3 лютого Дональд Трамп зробив заяву щодо рідкісноземельних металів, які можна видобувати в Україні. Американський політик заявив, що Америка зацікавлена у цих металах. Тому цілком можливо, що військова допомога ітиме в Україну за умови розробки покладів цінних руд.

Нагадуємо, українці відгукнулись на пропозицію Трампа зливою мемів, у якій висміювали зазіхання на українську руду. При цьому раніше президент України Володимир Зеленський висловився щодо літію: згадав про них в контексті гарантій безпеки.