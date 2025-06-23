Іран атакував військову базу США в Сирії, — ЗМІ

Іран атакував військову базу Сполучених штатів Америки, яка розміщена на території Сирії.

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Атаки зазнала військова база в Хасаке, що на північному сході Сирії. Про це пише видання CGTN Europe.

"Іранські ЗМІ повідомляють про атаку на американську військову базу", — йдеться в повідомленні.

Інших деталей атаки не повідомляється.

Офіційної інформації про атаку не було.

Як пише іранське видання Mehr, інформацію про атаку на базу журналісти отримали від проінформованих джерел.

"Джерела заявили, що американська військова база в районі Касрук у західній провінції Хасеке в Сирії була атакована", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 22 червня Сполучені штати атакували три ядерні об’єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Президент США Дональд Трамп зазначив, що ключові об’єкти зі збагачення урану знищені.

21 червня журналісти Axios повідомили, що США планували таємну зустріч з представниками Ірану, але не "додзвонились" в бункер до аятолли.