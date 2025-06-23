Иран атаковал военную базу США в Сирии, — СМИ

Иран атаковал военную базу Соединенных штатов Америки, которая размещена на территории Сирии.

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Атаке подверглась военная база в Хасаке, что на северо-востоке Сирии. Об этом пишет издание CGTN Europe.

"Иранские СМИ сообщают об атаке на американскую военную базу", — говорится в сообщении.

Других деталей атаки не сообщается.

Официальной информации об атаке не было.

Как пишет иранское издание Mehr, информацию об атаке на базу журналисты получили от проинформированных источников.

"Источники заявили, что американская военная база в районе Касрук в западной провинции Хасеке в Сирии была атакована", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 22 июня Соединенные штаты атаковали три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп отметил, что ключевые объекты по обогащению урана уничтожены.

21 июня журналисты Axios сообщили, что США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле.