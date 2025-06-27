"Збитки великі і серйозні": Іран визнав, що США значно пошкодили його ядерні об'єкти

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив заяву щодо ударів США по ядерних об'єктах. За його словами, атака завдала "великої і серйозної" шкоди.

Related video

Арахчі зробив заяву в той час, коли країна наближається до схвалення законопроєкту, який призупинить співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, наглядовим органом Організації Об'єднаних Націй у сфері ядерної енергетики, пише CNN.

"Я повинен сказати, що збитки великі і серйозні, але чи повинні інспектори МАГАТЕ приїхати і бути повністю поінформованими — це рішення, яке має бути прийняте відповідно до закону парламенту", — сказав Арагчі в телевізійному інтерв'ю іранському державному новинному каналу IRINN у четвер.

"На мою думку, це рішення має прийняти Вища рада національної безпеки (ВРНБ)", — додав Арагчі.

Нагадаємо, 26 червня Financial Times повідомляли, що ранні розвіддані показують, що уран Ірану здебільшого недоторканий. А Тегерану вдалося перемістити більшу частину своїх запасів у безпечне місце.

Фокус також писав, що український офіцер Євген Сасько розповів про сім висновків з операції США проти Ірану. Вона йому здається зразковою.

24 червня в Ірані оголосили про перемогу над Ізраїлем. Вища рада національної безпеки Ірану (ВРНБ) заявила, що "тверда і скоординована військова відповідь" Ісламської Республіки зрештою змусила противника — і його регіональних та західних прихильників — в односторонньому порядку припинити свої наступальні операції.