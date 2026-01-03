Не в восторге: Трамп рассказал, что на самом деле думает о Путине (видео)

Президент США Дональд Трамп недоволен контактами с главой Кремля Владимиром Путиным. Российский лидер убивает очень много людей.

Глава Белого дома не боится президента РФ Владимира Путина и не в восторге от него. Об этом заявил сам Дональд Трамп.

По его словам, войну в Украине он "унаследовал" от своего предшественника Джо Байдена и сначала считал, что боевые действия между Россией и Украиной являются "самым легким конфликтом" среди всех. Впрочем, политик до сих пор не смог примирить страны, ведь как только он попытался это сделать, "ситуация стала хаотичной", признался Дональд Трамп.

Трамп утверждает, что не доволен ходом контактов с Путиным. Глава Кремля, отметил он, "убивает очень много людей".

"Война в Украине превратилась в "кровавую бойню", — добавил Дональд Трамп.

Лидер Белого дома подчеркнул, что США хотят, чтобы война закончилась. Причем, акцентировал он, Америка не теряет на войне, которая продолжается в Украине, а, вероятно, даже зарабатывает на ней.

Напомним, издание New York Post в своем материале назвало Путина главным препятствием на пути к миру в Украине. Президент США Дональд Трамп сделал ссылку на статью в своей социальной сети TruthSocial.

Ранее в материале New York Times говорилось о том, что переговоры Украины и Соединенных Штатов могут найти совместное решение, которое бы предусматривало выход Сил обороны с территории Донбасса в обмен на американские гарантии безопасности для Киева.