Не у захваті: Трамп розповів, що насправді думає про Путіна (відео)

Президент США Дональд Трамп не вдоволений контактами з очільником Кремля Володимиром Путіним. Російський лідер вбиває дуже багато людей.

Глава Білого дому не боїться президента РФ Володимира Путіна та не у захваті від нього. Про це заявив сам Дональд Трамп.

За його словами, війну в Україні він "успадкував" від свого попередника Джо Байдена і спочатку вважав, що бойові дії між Росією та Україно є "найлегшим конфліктом" серед усіх. Утім політик досі не зміг примирити країни, адже як тільки він спробував це зробити, "ситуація стала хаотичною", зізнався Дональд Трамп.

Трамп стверджує, що не задоволений перебігом контактів із Путіним. Глава Кремля, зазначив він, "вбиває дуже багато людей".

"Війна в Україні перетворилась на "криваву бійню", — додав Дональд Трамп.

Лідер Білого дому наголосив, що США хочуть, щоб війна закінчилась. Причому, підкреслив він, Америка не втрачає на війні, яка триває в Україні, а, ймовірно, навіть заробляє на ній.

Нагадаємо, видання New York Post у своєму матеріалі назвало Путіна головною перешкодою на шляху до миру в Україні. Президент США Дональд Трамп зробив посилання на статтю у своїй соціальній мережі TruthSocial.

Раніше в матеріалі New York Times йшлося про те, що переговори України та Сполучених Штатів можуть знайти спільне рішення, яке б передбачало вихід Сил оборони з території Донбасу в обмін на американські гарантії безпеки для Києва.