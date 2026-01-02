Гарантии безопасности от США могут оказаться пустыми: проблема в позиции Трампа, — NYT

Переговоры Украины и США могут найти совместное решение, которое бы предусматривало выход Сил обороны с территории Донбасса в обмен на американские гарантии безопасности для Киева.

Такое решение может быть компромиссным, и станет причиной оправдания возможному решению Владимира Зеленского об отказе от территорий, против которого выступает большая часть населения. В то же время этот шаг может быть ошибочным, ведь гарантии безопасности со стороны США могут быть ненадежными. Об этом говорится в колонке бывшего советника по национальной безопасности вице-президента Камалы Харрис, ученого Брукингского института Филиппа Г. Гордона для New York Times.

По его мнению, Украина должна требовать не призрачных гарантий безопасности, а реальные взносы в способность Украины к защите.

Автор напоминает, что несмотря на периодические угрозы со стороны Трампа к радикальной помощи Украине, президент США никогда не проявлял реальной готовности противостоять президенту РФ Владимиру Путину, особенно военным путем. В частности, в течение 2025-го Трамп существенно сократил военную и финансовую помощь Украине, обвинял Украину в том, что якобы она начала войну, а также говорил об усилении экономического сотрудничества США и РФ.

Відео дня

"Если Украина не может полагаться на господина Трампа даже в оказании помощи, пока она является объектом прямого вторжения и агрессии, трудно представить, что он это сделает, не говоря уже о военной конфронтации с Россией, при какой-то меньшей непредсказуемости только из-за номинального обязательства", — говорится в материале.

Кроме того, учитывая бизнес-прошлое Трампа, он может отказаться от выполнения любых соглашений, даже если это будет указано на бумаге. В частности, Трамп неоднократно говорил, что статья 5 устава НАТО должна применяться только в случае, когда союзники оплатили "свои счета".

В проекте соглашения, который сейчас обсуждается между Вашингтоном и Киевом, говорится, что гарантии безопасности будут применяться в случае "значительного, преднамеренного и длительного" вооруженного нападения со стороны России. По мнению ученого, это может дать пространство для Трампа отказаться от соблюдения гарантий, если он сочтет новое нападение "незначительным, случайным или временным".

Кроме того, Трамп неоднократно демонстрировал, что готов вестись на российские манипуляции. Так, на этой неделе он заявил, что поверил Путину, который сообщил ему о якобы атаке на резиденцию президента России, несмотря на то, что Украина заявила, что не делала этого.

Зато вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство в сентябре 2025-го Трамп называл "возможной ошибкой".

Автор считает, что в будущем сценарий может повториться: Россия придумает повод для нового вторжения в Украину, а Трамп поддержит этот повод, чтобы не применять гарантии безопасности и не помогать Украине.

Какую альтернативу гарантиям безопасности предлагают?

Зеленскому советуют сосредоточиться не на получении сомнительных гарантий, а на получении материальных активов, которые помогли бы Украине с реальной обороной и сдерживали бы Россию гораздо больше, чем бумажное обещание.

В частности, для этого могут быть использованы российские активы, замороженные в Европе, США и Японии. Большинство из суммы на более чем $200 млрд хранится в ЕС, и сейчас там относятся скептически к использованию этих активов. Впрочем, если бы это означало завершение войны, Евросоюз, вероятно, согласился бы передать средства Украине.

Кроме того, Украина должна получить новый большой пакет оружия от США, который бы включал системы Patriot и другие системы ПВО, ракеты дальнего радиуса действия, истребители F-16, боеприпасы и артиллерию. Часть этого оружия может быть профинансирована за счет российских активов, часть — европейцами и другими странами, а часть может быть предоставлена из существующих американских запасов с помощью специальных президентских полномочий, а часть — если бы Трамп позволил — могла бы финансироваться Конгрессом.

Еще один элемент гарантий, за которые должен был бы бороться Зеленский, — установление украинского контроля над захваченной Запорожской АЭС. Она могла бы совместно контролироваться Киевом и Вашингтоном, давая электроэнергию для проектов, которые могли бы генерировать прибыль как для Соединенных Штатов, так и для Украины. Эта прибыль также могла бы использоваться для финансирования реконструкции и перевооружения Украины.

Гордон убежден, что инвестиции США должны стать приоритетом для Украины, ведь присутствие американских фирм даст толчок украинской экономике. США взамен получат дополнительную, существенную долю в будущей стабильности и процветании Украины. Также это обеспечит дополнительный элемент сдерживания против России.

"Ни один из этих шагов не должен быть недостижимым, если Украина сделает их предпосылкой для любого мирного соглашения, и если господин Трамп будет рассматривать их как путь к завершению войны, к которой он справедливо стремится. Они также не должны быть невозможными для России, если они связаны со значительной территориальной уступкой, на которую Россия могла бы претендовать как на удовлетворение своей главной военной цели. Господин Трамп также должен четко дать понять, что непринятие таких условий будет означать дальнейшие потери России на поле боя и сохранение санкций, которые нанесли ущерб российской экономике", — убежден автор статьи.

Ученый призывает Зеленского изменить свой подход, сосредоточившись на шагах, которые смогут реально остановить возможное новое нападение России, а не на пустых обещаниях гарантии безопасности США.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ключевым результатом переговоров в последние дни стала декларация США о гарантиях безопасности, включая размещение американских войск в Украине.

Перед этим Зеленский сказал, что США предоставят гарантии безопасности минимум на 15 лет. Однако Украина просит о гарантиях безопасности на 30-50 лет.