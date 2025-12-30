США готовы разместить войска в Украине: Туск о гарантиях безопасности для Киева

По словам премьер-министра Польши, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, появился "мир на горизонте", а ключевым результатом переговоров в последние дни стала декларация США о гарантиях безопасности, включая размещение американских войск в Украине.

"Мы оценили результат первого этапа серьезных переговоров, в которых принимают участие лидеры Украины, США, ЕС и Канады. Мир есть на горизонте. Нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться, что эта война может быстро закончиться. Но это все еще надежда, все еще далеко до 100-процентной уверенности", — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск после телеконференции европейских лидеров и перед заседанием правительства, передает "Укринформ".

Польский премьер-министр подчеркнул, что когда он говорит о "мире на горизонте", то речь идет "о ближайших неделях, а не ближайшие месяцы или годы".

"Еще в январе мы должны будем все вместе, и это требует полной солидарности всех институтов и поляков, принимать решение относительно будущего Украины, будущего этой части мира",- подчеркнул Туск.

Ключевым результатом последних дней он назвал задекларированную США готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения мира "включая присутствие американских войск, например на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией".

"Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны", — заявил Туск.

Но, по его словам, со стороны Украины это потребует "компромиссного подхода в территориальных вопросах".

"Президент Зеленский демонстрирует в этом вопросе очень добрую волю. С его точки зрения, и это понятно, необходим референдум. Украинский народ должен был бы дать согласие на территориальные решения. И это очевидно, что это возможное согласие (на территориальные уступки — ред.) должно быть обусловлено настоящими, хорошо продуманными гарантиями безопасности для Украины после возможного достижения мира. Это является значительным вызовом для всех участников процесса, но, как я сказал, мир впервые появился на горизонте с начала полномасштабной войны", — рассказал Туск.

Он подчеркнул, что для Польши это было бы "чем-то чрезвычайно позитивным", учитывая ее территориальное расположение и весь геополитический контекст.

Напомним, что по итогам переговоров с Трампом Зеленский заявил, что личная встреча с Владимиром Путиным возможна лишь при одном принципиальном условии — когда заявления Кремля перестанут расходиться с реальными действиями на поле боя.

Также Фокус объяснял, почему несмотря на заявления Трампа быстрого мира не будет. В частности, нерешенными остаются вопросы Донбасса и Запорожской АЭС, а также отсутствие согласия России работать по мирному плану Трампа и Украины.