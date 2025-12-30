США готові розмістити війська в Україні: Туск про гарантії безпеки для Києва

За словами прем’єр-міністра Польщі, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з'явився "мир на горизонті", а ключовим результатом переговорів в останні дні стала декларація США про гарантії безпеки, включно з розміщенням американських військ в Україні.

"Ми оцінили результат першого етапу серйозних переговорів, у яких беруть участь лідери України, США, ЄС та Канади. Мир є на горизонті. Немає сумнівів, що сталися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може швидко закінчитися. Але це все ще сподівання, все ще далеко до 100-відсоткової впевненості", - сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після телеконференції європейських лідерів і перед засіданням уряду, передає "Укрінформ".

Польський прем’єр-міністр підкреслив, що коли він говорить про "мир на горизонті", то йдеться "про найближчі тижні, а не найближчі місяці чи роки".

"Ще у січні ми муситимемо усі разом, і це вимагає повної солідарності усіх інституцій та поляків, приймати рішення щодо майбутнього України, майбутнього цієї частини світу",- наголосив Туск.

Ключовим результатом останніх днів він назвав задекларовану США готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після досягнення миру "включно з присутністю американських військ, наприклад на кордоні чи на лінії зіткнення між Україною і Росією".

"Ці однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни", - заявив Туск.

Але, за його словами, з боку України це вимагатиме "компромісного підходу у територіальних питаннях".

"Президент Зеленський демонструє в цьому питанні дуже добру волю. З його точки зору, і це зрозуміло, необхідний референдум. Український народ мав би дати згоду на територіальні рішення. І це очевидно, що ця можлива згода (на територіальні поступки – ред.) має бути обумовлена справжніми, добре продуманими гарантіями безпеки для України після можливого досягнення миру. Це є значним викликом для всіх учасників процесу, але, як я сказав, мир уперше з’явився на горизонті від початку повномасштабної війни", - розповів Туск.

Він підкреслив, що для Польщі це було би "чимось надзвичайно позитивним" з огляду на її територіальне розташування і весь геополітичний контекст.

Нагадаємо, що за підсумками перемовин з Трампом Зеленський заявив, що особиста зустріч із Володимиром Путіним можлива лише за однієї принципової умови — коли заяви Кремля перестануть розходитися з реальними діями на полі бою.

Також Фокус пояснював, чому попри заяви Трампа швидкого миру не буде. Зокрема, невирішеними залишаються питання Донбасу і Запорізької АЕС, а також відсутність згоди Росії працювати за мирним планом Трампа та України.