Гарантії безпеки від США можуть виявитися порожніми: проблема в позиції Трампа, — NYT

Перемовини України та США можуть знайти спільне рішення, яке б передбачало вихід Сил оборони з території Донбасу в обмін на американські гарантії безпеки для Києва.

Таке рішення може бути компромісним, і стане причиною виправдання можливому рішенню Володимира Зеленського про відмову від територій, проти якої виступає більша частина населення. Водночас цей крок може бути помилковим, адже гарантії безпеки з боку США можуть бути ненадійними. Про це йдеться в колонці колишнього радника з національної безпеки віце-президента Камали Гарріс, науковця Брукінгського інституту Філіпа Г. Гордона для New York Times.

На його думку, Україна має вимагати не примарних гарантій безпеки, а реальні внески у здатність України до захисту.

Автор нагадує, що попри періодичні погрози з боку Трампа до радикальної допомоги Україні, президент США ніколи не виявляв реальної готовності протистояти президенту РФ Володимиру Путіну, особливо військовим шляхом. Зокрема, впродовж 2025-го Трамп суттєво скоротив військову та фінансову допомогу Україні, звинувачував Україну в тому, що нібито вона розпочала війну, а також говорив про посилення економічної співпраці США та РФ.

Відео дня

"Якщо Україна не може покладатися на пана Трампа навіть у наданні допомоги, поки вона є об'єктом прямого вторгнення та агресії, важко уявити, що він це зробить, не кажучи вже про військову конфронтацію з Росією, за якоїсь меншої непередбачуваності лише через номінальне зобов'язання", — йдеться в матеріалі.

Крім того, зважаючи на бізнес-минуле Трампа, він може відмовитися від виконання будь-яких угод, навіть якщо це буде зазначено на папері. Зокрема, Трамп неодноразово говорив, що стаття 5 статуту НАТО має застосовуватися лише у випадку, коли союзники сплатили "свої рахунки".

У проєкті угоди, який зараз обговорюється між Вашингтоном та Києвом, йдеться, що гарантії безпеки будуть застосовуватися у випадку "значного, навмисного та тривалого" збройного нападу з боку Росії. На думку науковця, це може дати простір для Трампу відмовитися від дотримання гарантій, якщо він вважатиме новий напад "незначним, випадковим або тимчасовим".

Крім того, Трамп неодноразово демонстрував, що готовий вестися на російські маніпуляції. Так, цього тижня він заявив, що повірив Путіну, який повідомив йому про нібито атаку на резиденцію президента Росії, попри те, що Україна заявила, що не робила цього.

Натомість вторгнення російських безпілотників у польський повітряних простір у вересні 2025-го Трамп називав "можливою помилкою".

Автор вважає, що у майбутньому сценарій може повторитися: Росія вигадає привід для нового вторгнення в Україну, а Трамп підтримає цей привід, аби не застосовувати гарантії безпеки та не допомагати Україні.

Яку альтернативу гарантіям безпеки пропонують?

Зеленському радять зосередитися не на отриманні сумнівних гарантій, а на отриманні матеріальних активів, які допомогли б Україні з реальною обороною та стримували б Росію набагато більше, ніж паперова обіцянка.

Зокрема, для цього можуть бути використані російські активи, заморожені в Європі, США та Японії. Більшість з суми на понад $200 млрд зберігається в ЄС, і наразі там ставляться скептично до використання цих активів. Утім, якби це означало завершення війни, Євросоюз, ймовірно, погодився б передати кошти Україні.

Крім того, Україна має отримати новий великий пакет зброї від США, який би включав системи Patriot та інші системи ППО, ракети далекого радіуса дії, винищувачі F-16, боєприпаси та артилерію. Частина цієї зброї може бути профінансована за рахунок російських активів, частина – європейцями та іншими країнами, а частина може бути надана з існуючих американських запасів за допомогою спеціальних президентських повноважень, а частина — якби Трамп дозволив — могла б фінансуватися Конгресом.

Ще один елемент гарантій, за які мав би боротися Зеленський, — встановлення українського контролю над захопленою Запорізькою АЕС. Вона могла б спільно контролюватися Києвом та Вашингтоном, даючи електроенергію для проєктів, які могли б генерувати прибуток як для Сполучених Штатів, так і для України. Цей прибуток також міг би використовуватися для фінансування реконструкції та переозброєння України.

Гордон переконаний, що інвестиції США мають стати пріоритетом для України, адже присутність американських фірм дасть поштовх українській економіці. США натомість отримають додаткову, суттєву частку в майбутній стабільності та процвітанні України. Також це забезпечить додатковий елемент стримування проти Росії.

"Жоден із цих кроків не повинен бути недосяжним, якщо Україна зробить їх передумовою для будь-якої мирної угоди, і якщо пан Трамп розглядатиме їх як шлях до завершення війни, якої він справедливо прагне. Вони також не повинні бути неможливими для Росії, якщо вони пов'язані зі значною територіальною поступкою, на яку Росія могла б претендувати як на задоволення своєї головної воєнної мети. Пан Трамп також повинен чітко дати зрозуміти, що неприйняття таких умов означатиме подальші втрати Росії на полі бою та збереження санкцій, які завдали шкоди російській економіці", — переконаний автор статті.

Науковець закликає Зеленського змінити свій підхід, зосередившись на кроках, які зможуть реально зупинити можливий новий напад Росії, а не на порожніх обіцянках гарантії безпеки США.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ключовим результатом переговорів в останні дні стала декларація США про гарантії безпеки, включно з розміщенням американських військ в Україні.

Перед цим Зеленський сказав, що США нададуть гарантії безпеки щонайменше на 15 років. Однак Україна просить про гарантії безпеки на 30-50 років.