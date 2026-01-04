Поздравляет "с Новым годом": Белый дом показал новые кадры с задержанным Мадуро (фото, видео)

Белый дом показал новые кадры пребывания захваченного венесуэльского президента Николаса Мадуро под стражей в США. Политик на видео в сопровождении агентов прошел учреждением по борьбе с наркотиками и высказал пожелания "с Новым годом".

Видеоролик демонстрирует, как Мадуро неспешно прогуливается в черной толстовке с капюшоном. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на официальную страницу быстрого реагирования Белого дома в сети X.

Кроме того, в сети появились другие кадры пребывания Николаса Мадуро в США. Как пишет издание Sky News, в соцсети X были опубликованы изображения и видеоролик, правдивость которых пока не подтверждена, на которых видно, вероятно, Николаса Мадуро в окружении агентов DEA и HSI (Службы расследований внутренней безопасности).

Соцсети | Николас Мадуро в окружении агентов DEA и HSI Фото: Из открытых источников

Агенты, в сопровождении которых якобы находится Мадуро, на кадрах имеют размытые лица. На одном из кадров видно, как Мадуро сидит на стуле и держит руки перед собой, показывая большие пальцы. При этом венесуэльский лидер находится в кандалах.

Відео дня

На каждом из кадров Николас Мадуро одет в спортивные штаны, худи и обут в тапочки.

Стоит отметить, что перед этим в CNN сообщили, что лидера Венесуэлы уже доставили в следственный изолятор в Бруклине. Перед этим задержанного политика доставили вертолетом на Манхэттен и в сопровождении кортежа доставили в исправительное учреждение. Эти данные уже подтвердил Департамент полиции Нью-Йорка.

По информации, которой владеют американские медиа, Мадуро будет находиться в этом учреждении до явки в федеральный суд в Манхэттене, которая должна состояться в понедельник, 5 января.

Ранее в CNN рассказали, чем известен изолятор, где США могут удерживать Мадуро, и кто из известных преступников содержался там раньше.

Также издание The New York Times сообщало, о скольких жертвах известно в результате военной операции США в Венесуэле.