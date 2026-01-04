Вітає "з Новим роком": Білий дім показав нові кадри із затриманим Мадуро (фото, відео)

Білий дім показав нові кадри перебування захопленого венесуельського президента Ніколаса Мадуро під вартою у США. Політик на відео у супроводі агентів пройшов установою з боротьби з наркотиками та висловив побажання "з Новим роком".

Відеоролик демонструє, як Мадуро неспішно прогулюється у чорній толстовці з капюшоном. Про це повідомило видання CNN з посиланням на офіційну сторінку швидкого реагування Білого дому у мережі X.

Окрім того, у мережі з'явилися інші кадри перебування Ніколаса Мадуро у США. Як пише видання Sky News, у соцмережі X були опубліковані зображення та відеоролик, правдивість яких поки не підтверджена, на яких видно, ймовірно, Ніколаса Мадуро в оточенні агентів DEA та HSI (Служби розслідувань внутрішньої безпеки).

Соцмережі | Ніколас Мадуро в оточенні агентів DEA та HSI Фото: З відкритих джерел

Агенти, у супроводі яких нібито перебуває Мадуро, на кадрах мають розмиті обличчя. На одному з кадрів видно, як Мадуро сидить на стільці та тримає руки перед собою, показуючи великі пальці. При цьому венесуельський лідер перебуває у кайданах.

На кожному з кадрів Ніколас Мадуро одягнений у спортивні штани, худі та взутий у капці.

Варто зазначити, що перед цим у CNN повідомили, що лідера Венесуели вже доправили до слідчого ізолятора у Брукліні. Перед цим затриманого політика доставили гелікоптером на Мангеттен і в супроводі кортежу доправили до виправної установи. Ці дані вже підтвердив Департамент поліції Нью-Йорка.

За інформацією, якою володіють американські медіа, Мадуро перебуватиме у цій установі до явки до федерального суду у Мангеттені, що має відбутися у понеділок, 5 січня.

Раніше у CNN розповіли, чим відомий ізолятор, де США можуть утримувати Мадуро, та хто із відомих злочинців утримувався там раніше.

Також видання The New York Times повідомляло, про скількох жертв відомо внаслідок військової операції США у Венесуелі.