Вывели из спальни: в СМИ раскрыли детали операции по захвату Мадуро и его жены

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены американскими военными во время спецоперации на территории страны — супружескую пару взяли ночью прямо в их доме.

Источники CNN сообщили, что рейд был проведен глубокой ночью, когда президент Николас Мадуро и его жена находились в спальне и спали. Захват осуществило элитное подразделение армии США Delta Force, при этом неназванный американский чиновник подтвердил, что операция прошла без потерь со стороны Соединенных Штатов.

Также отмечается, что в операции по захвату Мадуро участвовала и группа агентов ФБР, которые в настоящее время прорабатывают логистику доставки диктатора в Нью-Йорк, где ему планируют предъявить обвинения в федеральном суде Манхэттена.

По данным представителей правоохранительных органов США, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) на протяжении многих лет собирало доказательную базу против Мадуро и ряда высших военных руководителей Венесуэлы. Именно эти материалы, как ожидается, лягут в основу официальных обвинений, которые будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы вместе с женой были взяты под стражу и вывезены из страны. По его словам, операция была осуществлена совместно с американскими правоохранительными органами.

Напомним, генеральный прокурор США Пэм Бонди заявляла, что Николас Мадуро вскоре предстанет перед американским правосудием. Его обвинения касаются тяжких преступлений, включая международный наркотрафик и угрозы безопасности США.

В сети также появилась фотография, на которой Мадуро стоит в окружении американских военных, однако подлинность снимка пока официально не подтверждена. м