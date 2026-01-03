Вивели зі спальні: у ЗМІ розкрили деталі операції із захоплення Мадуро та його дружини

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес захопили американські військові під час спецоперації на території країни — подружню пару взяли вночі прямо в їхньому будинку.

Джерела CNN повідомили, що рейд був проведений пізно вночі, коли президент Ніколас Мадуро і його дружина перебували в спальні та спали. Захоплення здійснив елітний підрозділ армії США Delta Force, водночас неназваний американський чиновник підтвердив, що операція пройшла без втрат з боку Сполучених Штатів.

Також наголошується, що в операції із захоплення Мадуро брала участь і група агентів ФБР, які наразі опрацьовують логістику доправлення диктатора до Нью-Йорка, де йому планують пред'явити звинувачення у федеральному суді Мангеттена.

За даними представників правоохоронних органів США, Управління по боротьбі з наркотиками (DEA) впродовж багатьох років збирало доказову базу проти Мадуро і низки вищих військових керівників Венесуели. Саме ці матеріали, як очікується, ляжуть в основу офіційних звинувачень, які будуть оприлюднені найближчим часом.

Раніше глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що президент Венесуели разом із дружиною були взяті під варту і вивезені з країни. За його словами, операція була здійснена спільно з американськими правоохоронними органами.

Нагадаємо, генеральний прокурор США Пем Бонді заявляла, що Ніколас Мадуро незабаром постане перед американським правосуддям. Його звинувачення стосуються тяжких злочинів, включно з міжнародним наркотрафіком і загрозами безпеці США.

У мережі також з'явилася фотографія, на якій Мадуро стоїть в оточенні американських військових, однак автентичність знімка поки що офіційно не підтверджено. м