Берлинская "стена": что показала встреча Зеленского и Уиткоффа в Германии

О "значительном прогрессе" в мирно-дипломатическом процессе заявил по итогам встречи с украинской делегацией в воскресенье, 14 декабря спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Действительно ли переговорный лед, как уверяет советник главы Белого дома, тронулся, выяснял Фокус.

Закрытая встреча украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским с представителями США стартовала в Берлине в воскресенье, 14 декабря около 18:00 по Киеву и продолжалась пять часов. Непосредственно перед переговорным стартом нынешний хозяин Банковой опубликовал в соцсетях фото своих рукопожатий и объятий с американскими визави, лаконично констатировав: "Начали встречу". Между тем итоги пятичасового рандеву Зеленский подводить не стал.

Зато специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров "был достигнут значительный прогресс".

"Провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам", — добавил соратник Трампа, кроме которого в берлинских переговорах с американской стороны принимал участие также зять президента США Джаред Кушнер. Украину же, кроме собственно президента, представлял секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Как отмечает Die Welt, канцлер Германии Фридрих Мерц ушел с переговоров после лаконичного приветствия. В то же время на встрече в роли модератора остался его советник по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер.

Действительно ли сейчас есть основания говорить о дипломатическом прогрессе

Воскресный переговорный раунд в Берлине, по мнению политолога Алексея Якубина, показал, что тактика США по "выжиманию" Европы с дипломатического трека проваливается.

"Пусть в определенной степени церемониальное, но все же присутствие на переговорах господина Мерца, а также полноценное участие в процессе его представителя — свидетельство того, что американская тактическая модель по максимальной изоляции европейцев, скажем так, работает не совсем так, как хотели бы Штаты. Обращает на себя внимание и тот факт, что стороны, хотя переговоры продолжались довольно долго, не выносили на всеобщее обозрение содержание дискуссий. А в классической дипломатии именно тишина обычно является свидетельством большей продвинутости по переговорам, чем громкие заявления по горячим следам", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Констатировав, что сам факт приезда представителей Трампа в Берлин является свидетельством "сдвига переговорной телеги", политолог отметил: "Мне кажется, что у Трампа действительно есть внутренние дедлайны по российско-украинской войне и он активно пытается их реализовывать в практической плоскости в так называемом турборежиме. И в этом смысле слова Виткоффа о прогрессе по итогам воскресных переговоров, я считаю, небезосновательны. Более того, предполагаю, что этот пока что завуалированный прогресс, возможно, является самым высоким за все время полномасштабного вторжения".

Наряду с тем, Алексей Якубин считает, что на пути дипломатического урегулирования остается немало препятствий: "О каком бы "значительном прогрессе" ни говорил бы сейчас Виткофф, очевидно, что как минимум территориальный "узел" развязать будет крайне сложно. Кроме того, тень геополитических альянсов и влияний очень сильно присутствует на мирных переговорах. В целом, лично я не исключаю, что Россия, которая пока выжидает, когда мы откажемся от "мирного" диалога, в конце концов сама попытается свернуть эти переговоры".

Чего на самом деле добивался Стив Уиткофф на переговорах с Зеленским

Присутствие на переговорах в Берлине немецких чиновников, акцентирует в разговоре с Фокусом ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, является свидетельством того, что это был не "чистый" диалог между Киевом и Вашингтоном, а дискуссия с европейским "вкраплением".

"На самом деле присутствие на встрече украинской и американской делегаций канцлера Мерца и его советника по внешней политике и безопасности Зауттера — это очень и очень важный момент, потому что даже само наличие в переговорном зале немецкого флага рядом с флагом ЕС и флагами Украины и США является свидетельством того, что, разговаривая с Украиной, Соединенные Штаты говорят с Европейским Союзом. Если мы вспомним переговоры в Стамбуле по так называемой зерновой инициативе, то увидим, что турки, как хозяева, сидели посередине — между Украиной и РФ. Сейчас же совсем другая диспозиция — немцы сидят рядом с украинцами и это не просто протокол, а наглядная фиксация игры Европы на нашей стороне", — акцентирует Иван Ус.

Воскресная встреча в Берлине, кроме всего прочего, считает эксперт, "безусловно продемонстрировала", что ФРГ, просчитывая ситуацию с точки зрения собственных рисков, не будет помогать США давить на Украину. "Дело в том, что немцы понимают: плохой мир в Украине означает продолжение войны — не исключено, что уже на территории самой Европы. И еще раз подчеркиваю: то, что Фридрих Мерц сидел рядом с Владимиром Зеленским является демонстрацией общего голоса Киева и тех стран Европы, которые за ним стоят", — подчеркивает аналитик.

Тот факт, что переговоры в Берлине продолжались пять часов и в итоге стороны избежали предметных комментариев, считает Иван Ус, является признаком того, что "фактически капитуляционный план Трампа" не был принят Украиной и ставка Вашингтона "с наскока к новому году" склонить Киев к, мягко говоря, неприемлемым уступкам, не сработала.

"Обращает на себя внимание то, что на обнародованных фото встречи в Берлине 14 декабря Уиткофф широко улыбается. Если я не ошибаюсь, покойный уже вице-президент США Дик Чейни сказал такую фразу: "Как бы вам ни было плохо, всегда улыбайтесь". Я к тому, что поведение Уиткоффа является прежде всего игрой на публику, мол, у нас все прекрасно и мы достигаем своих целей. А вот действительно ли они их достигают — большой вопрос. Вообще, не следует забывать о том, что мы живем в эпоху постправды, когда важно не то, что происходит, а то, как об этом рассказывают картинки. Картинки имеем какие? Улыбающиеся Уиткофф и Кушнер. В таких ситуациях я всегда вспоминаю бывшего спикера Верховной Рады Литвина, который когда-то сказал: "Предлагаю доработать документ путем его отмены". Я думаю, такой линии будет придерживаться в дальнейших переговорах Украина. То есть, мы не будем говорить "Нет", но, продолжая "доработки", дойдем до отмены так называемого плана Трампа, который по большому счету является капитуляцией Украины", — отмечает Иван Ус.

Подытоживая, аналитик спрогнозировал, что после очередных переговорных раундов, американская сторона, как бы ей того не хотелось бы, будет вынуждена считаться с общественным мнением в США, которое "железно" стоит на стороне Украины.