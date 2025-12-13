Мирный план Трампа станет "троянским конем" для РФ: чего опасается Европа, — Bloomberg

Европейские чиновники выражают серьезную обеспокоенность тем, что мирное соглашение по Украине, продвигаемое администрацией президента США Дональда Трампа, может сыграть на руку России и создать условия для нового вторжения на Донбасс.

Главный риск заключается в предложении о создании так называемой "демилитаризованной зоны", которое, по мнению европейцев, может стать для Кремля своего рода "троянским конем". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как отмечают источники агентства, европейские чиновники опасаются, что данный вариант позволит России тайно разместить силы на спорной территории, а затем использовать гибридные методы, в том числе операции под чужим флагом, для подрыва американских гарантий безопасности и подготовки нового наступления.

"Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск из районов, контролируемых Киевом. Это означает, что главной задачей Европы в ближайшие дни и недели является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского троянского коня", – говорится в материале.

Так бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс отметил, что европейцы справедливо обеспокоены предложением США о создании "демилитаризованной зоны", поскольку в определенный момент Кремль может возобновить вторжение, воспользовавшись уже известным предлогом "защиты русскоязычного населения".

"Это сделает остальную часть Украины уязвимой для следующего наступления России. Поэтому это не просто технический вопрос, а фундаментальная проблема — как для Украины, так и для европейской безопасности", — подчеркнул аналитик.

Территориальный вопрос — ключевая проблема

Почти через четыре года после начала полномасштабного вторжения России вопрос контроля над территориями остается центральным элементом переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой.

Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей, включая территории, которые РФ фактически не контролирует. Киев, в свою очередь, категорически отказывается идти на территориальные уступки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что США обсуждали вариант превращения Донбасса в "свободную экономическую зону" под специальным управлением, тогда как Россия продвигает именно формат демилитаризованной зоны.

Кроме того, на этой неделе глава государства допустил возможность референдума по потенциальным территориальным решениям, подчеркнув, что окончательное слово должно оставаться за народом Украины.

В заключение Bloomberg процитировал слова украинского лидера относительно гарантий безопасности, необходимых для заключения мирного соглашения.

"Есть один вопрос, на который я — и все украинцы — хотим получить ответ. Если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?" — заявил Зеленский агентству.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности по статье 5 Североатлантического договора, которые будут утверждены Конгрессом США.