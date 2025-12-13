Мирний план Трампа стане "троянським конем" для РФ: чого побоюється Європа, — Bloomberg

Європейські чиновники висловлюють серйозну стурбованість тим, що мирна угода щодо України, яку просуває адміністрація президента США Дональда Трампа, може зіграти на руку Росії й створити умови для нового вторгнення на Донбас.

Головний ризик полягає в пропозиції про створення так званої "демілітаризованої зони", яка, на думку європейців, може стати для Кремля свого роду "троянським конем". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Як зазначають джерела агентства, європейські чиновники побоюються, що цей варіант дасть змогу Росії таємно розмістити сили на спірній території, а потім використати гібридні методи, зокрема операції під чужим прапором, для підриву американських гарантій безпеки та підготовки нового наступу.

"Росія може скористатися будь-яким виведенням українських військ із районів, контрольованих Києвом. Це означає, що головним завданням Європи найближчими днями та тижні є забезпечення того, щоб будь-яка мирна угода не містила російського троянського коня", — ідеться в матеріалі.

Так колишній радник із національної безпеки Великої Британії Пітер Рікеттс зазначив, що європейці справедливо занепокоєні пропозицією США про створення "демілітаризованої зони", оскільки в певний момент Кремль може поновити вторгнення, скориставшись уже відомим приводом "захисту російськомовного населення".

"Це зробить іншу частину України вразливою для наступного наступу Росії. Тому це не просто технічне питання, а фундаментальна проблема — як для України, так і для європейської безпеки", — підкреслив аналітик.

Територіальне питання — ключова проблема

Майже через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії питання контролю над територіями залишається центральним елементом переговорів між Вашингтоном, Києвом і Москвою.

Росія наполягає на виведенні українських військ з Донецької та Луганської областей, включно з територіями, які РФ фактично не контролює. Київ, своєю чергою, категорично відмовляється йти на територіальні поступки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що США обговорювали варіант перетворення Донбасу на "вільну економічну зону" під спеціальним управлінням, тоді як Росія просуває саме формат демілітаризованої зони.

Крім того, цього тижня глава держави допустив можливість референдуму щодо потенційних територіальних рішень, підкресливши, що остаточне слово має залишатися за народом України.

Насамкінець Bloomberg процитував слова українського лідера щодо гарантій безпеки, необхідних для укладення мирної угоди.

"Є одне запитання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь. Якщо Росія знову почне війну, що робитимуть наші партнери?" — заявив Зеленський агентству.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Білого дому розглядає можливість надання Україні гарантій безпеки за статтею 5 Північноатлантичного договору, які будуть затверджені Конгресом США.