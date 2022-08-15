Оккупанты предложили объявить период тишины на Запорожской АЭС

Пособники российских войск заявили, что хотят "жесточайших санкций" за обстрелы атомной станции в Энергодаре.

На временно оккупированной территории Запорожской атомной электростанции необходимо объявить режим тишины. Об этом в комментарии российскому агентству "РИА Новости" заявил пособник оккупантов, член "совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов.

"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС", — отметил Рогов.

Также пособник оккупантов заявил, что демилитаризация атомной энергостанции в Энергодаре сделает ее "более уязвимой".

Напомним, ранее сотрудники Запорожской атомной электростанции в Энергодаре сообщали журналистам о повышенном радиационном фоне в результате обстрелов ВС РФ по объекту. Оккупационные власти информацию не подтверждали. Власти Украины незадолго до появления в СМИ сообщений о повышении радиационного фона сообщали, что он находится в пределах нормы.

Также мы писали о том, как вчера, 14 августа, российские оккупанты обстреляли город Энергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС. Тогда мэр города обращался к жителям Энергодара с просьбой быть осторожными и по возможности не выходить на улицу без острой необходимости.