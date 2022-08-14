Российские оккупанты снова обстреляли Энергодар вблизи ЗАЭС - мэр Дмитрий Орлов

По информации главы города, в результате обстрелов есть пострадавшие среди гражданского населения.

Российские оккупанты обстреляли город Энергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС. Есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов у себя в Telegram.

"В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода — района яхт-клуба (СОТ "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", — сообщил мэр города.

Напомним, ранее мэр города обращался к жителям Энергодара с просьбой быть осторожными и по возможности не выходить на улицу без острой необходимости.

Ситуация с Запорожской АЭС остается крайне опасной. По информации Главного управления разведки украинского Министерства обороны, российские войска продолжают обстреливать атомную электростанцию из села Водяное и готовятся устроить провокацию, обвинив во всем Украину. Разведчика сообщали, что недавно ВС РФ повредили первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. В результате артиллерийских обстрелов загорелись деревья и трава в лесу. Потушить пожар не получалось, так как один из снарядов попал в пожарную часть, которая отвечает за безопасность электростанции, и повредил технику.

В СМИ также появлялась информация о том, что сотрудники Запорожской атомной электростанции в Энергодаре сообщали о повышенном радиационном фоне в результате обстрелов ВС РФ по объекту. Оккупационные власти информацию не подтверждали. Власти Украины незадолго до появления в СМИ сообщений о повышении радиационного фона сообщали, что все в норме, однако затем удалили эту информацию.

Фокус ранее писал о том, что Совет Безопасности ООН провел заседание, на котором обсуждалась ситуация на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС. В Совбезе ООН предложили отправить в Энергодар миссию МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Марино Гросси. Хотя на данном этапе, по мнению Гросси, ядерной угрозы нет, ситуация может измениться в любой момент, так как станция подвергается обстрелам. Гендиректор МАГАТЭ призвал Россию немедленно прекратить военные действия в районе станции.