Російські окупанти знову обстріляли Енергодар поблизу ЗАЕС — мер Дмитро Орлов

За інформацією голови міста, в результаті обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.

Російські окупанти обстріляли місто Енергодар Запорізької області поблизу ЗАЕС. Є постраждалі серед цивільного населення. Про це у себе в Telegram повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

"Внаслідок обстрілу Енергодару, скоєного сьогодні з передмістя — району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", — повідомив мер міста.

Нагадаємо, раніше мер міста звертався до мешканців Енергодару з проханням бути обережними та по можливості не виходити на вулицю без гострої потреби.

Ситуація із Запорізькою АЕС залишається вкрай небезпечною. За інформацією Головного управління розвідки українського Міністерства оборони, російські війська продовжують обстрілювати атомну електростанцію із села Водяне та готуються влаштувати провокацію, звинувативши в усьому Україну. Розвідника повідомляли, що нещодавно ЗС РФ пошкодили перший блок помпової станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Внаслідок артилерійських обстрілів спалахнули дерева та трава в лісі. Загасити пожежу не виходило, оскільки один зі снарядів потрапив у пожежну частину, яка відповідає за безпеку електростанції, та пошкодив техніку.

У ЗМІ також з'являлася інформація про те, що співробітники Запорізької атомної електростанції в Енергодарі повідомляли про підвищений радіаційний фон внаслідок обстрілів ЗС РФ на об'єкті. Окупаційна влада інформацію не підтверджувала. Влада України незадовго до появи в ЗМІ повідомлень про підвищення радіаційного фону повідомляла, що все в нормі, проте потім видалили цю інформацію.

Фокус раніше писав про те, що Рада Безпеки ООН провела засідання, на якому обговорювалася ситуація на захопленій російськими військами Запорізької АЕС. У Раді безпеки ООН запропонували відправити в Енергодар місію МАГАТЕ на чолі з гендиректором агентства Рафаелем Маріно Гроссі. Хоча на даному етапі, на думку Гроссі, ядерної загрози немає, ситуація може змінитися будь-якої миті, оскільки станція зазнає обстрілів. Гендиректор МАГАТЕ закликав Росію негайно припинити воєнні дії у районі станції.