Окупанти запропонували оголосити період тиші на Запорізькій АЕС

Прибічники російських військ заявили, що хочуть "найжорстокіших санкцій" за обстріл атомної станції в Енергодарі.

На тимчасово окупованій території Запорізької атомної електростанції необхідно оголосити режим тиші. Про це в коментарі російському агентству "РИА Новости" заявив помічник окупантів, член "ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.

"Керівництву ООН та голові дипломатії Євросоюзу треба не про демілітаризацію заявляти, а про запровадження режиму тиші, а також передбачити не просто санкції за його порушення, а найжорстокіші санкції за обстріл АЕС", — зазначив Рогов.

Також прибічник окупантів заявив, що демілітаризація атомної енергостанції в Енергодарі зробить її "уразливішою".

Нагадаємо, раніше співробітники Запорізької атомної електростанції в Енергодарі повідомляли журналістів про підвищений радіаційний фон внаслідок обстрілів ЗС РФ по об'єкту. Окупаційна влада інформацію не підтверджувала. Влада України незадовго до появи в ЗМІ повідомлень про підвищення радіаційного фону повідомляла, що вона знаходиться в межах норми.

Також ми писали про те, як учора, 14 серпня, російські окупанти обстріляли місто Енергодар Запорізької області поблизу ЗАЕС. Тоді мер міста звертався до мешканців Енергодару з проханням бути обережними та за можливості не виходити на вулицю без гострої потреби.