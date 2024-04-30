Для отримання допомоги ООН потрібно проживати в певних областях України, а також отримувати не більше 3 250 гривень пенсії.

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Питання про можливість отримання допомоги під час воєнних дій турбує багатьох українців. Як повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), програму надання додаткової фінансової підтримки пенсіонерам, запущену ООН, продовжено на три місяці: квітень, травень і червень.

Як отримати додаткову допомогу від ООН

Отримання цієї доплати відбувається автоматично, і для цього не потрібно подавати заяву або звертатися до Пенсійного фонду. Сума доплати від ООН нараховується разом із пенсійними виплатами.

Для отримання цієї допомоги пенсіонер має відповідати трьом умовам:

проживати в зоні бойових дій або на передовій;

пенсія має бути не більше 3 250 гривень;

відсутність інших виплат від міжнародних організацій і допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року.

Інформація про виплату від ООН

Пенсіонери в низці областей, включно з Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Луганською, Миколаївською, Сумською, Харківською, Херсонською та Чернігівською, які відповідають умовам програми, отримуватимуть доплати від ООН у розмірі різниці між 3 250 гривень і сумою їхньої поточної пенсії.

Способи виплати допомоги

Пенсійний фонд зазначає, що додаткова фінансова допомога виплачується:

для тих, хто отримує пенсії на банківську картку — за допомогою переказування коштів на їхні банківські рахунки;

для тих, хто отримує пенсію через "Укрпошту" — починаючи із січня 2024 року через відділення.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо про право громадян України відмовитися від виходу на пенсію в 60 років і надалі отримувати вищі виплати.

Також нагадаємо, що у квітні 2024 року було проведено перерахунок розміру пенсій для працюючих пенсіонерів. Однак вони отримають виплати в червні з урахуванням підвищень за останні два місяці.