Додаткові виплати від ООН: хто з українців вже отримав збільшену соцдопомогу

Перші виплати вже були перераховані українцям, які отримують фінансову допомогу через банки.

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В Україні деякі громадяни вже отримують додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй (ВПП ООН). Як повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації (КОВА), допомогу вже отримують мешканці області.

Мова йде про додаткові нарахування для людей з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які:

отримують соціальну допомогу в розмірі менше ніж 3 250 гривень щомісяця;

живуть в Україні, але поза тимчасово окупованих територіях;

не користуються допомогою на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.

"Реєстрація на отримання цієї допомоги не потрібна. Особи, які відповідають критеріям програми, обираються з бази даних одержувачів державної соціальної допомоги", — пояснили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у Київській області загалом на допомогу від ВПП ООН претендують понад 17 тисяч жителів. Перші виплати вже перерахували громадянам, які отримують допомогу через банки. Незабаром розпочнеться виплата одержувачам через "Укрпошту".

Фінансова допомога від ВПП ООН: деталі

Це доплата до державної соціальної допомоги на суму, якої не вистачає до 3 250 гривень. Але розмір такої допомоги не може бути меншим за 100 гривень. Тобто, якщо держава виплачує громадянину 2 361 гривню, то від ВПП ООН йому додатково нарахують ще 889 гривень.

Програма додаткової підтримки розрахована на три місяці. За цей період ВПП ООН виплатить майже 21 мільйон доларів (800 мільйонів гривень). Планується, що гроші отримають 310 тисяч українців.

Також на допомогу від міжнародної організації у 2024 році можуть розраховувати й українські пенсіонери, які проживають:

у Дніпропетровській області;

у Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Луганській області;

у Миколаївській області;

у Сумській області;

у Харківській області;

у Херсонській області;

у Чернігівській області.

Тим часом українські пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі однієї тисячі гривень. Фокус вже розповідав, яку умову для цього потрібно виконати. Також нагадаємо, хто з українців може отримати понад 10 тисяч гривень від Естонської ради у справах біженців.