Дополнительные выплаты от ООН: кто из украинцев уже получил увеличенную соцпомощь

Первые выплаты уже были перечислены украинцам, которые получают финансовую помощь через банки.

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В Украине некоторые граждане уже получают дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН). Как сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА), помощь уже получают жители области.

Речь идет о дополнительных начислениях для людей с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые:

получают социальную помощь в размере менее 3 250 гривен ежемесячно;

живут в Украине, но вне временно оккупированных территорий;

не пользуются помощью на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и не получают помощи от других международных организаций.

"Регистрация на получение этой помощи не нужна. Лица, которые соответствуют критериям программы, выбираются из базы данных получателей государственной социальной помощи", — пояснили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что в Киевской области в целом на помощь от ВПП ООН претендуют более 17 тысяч жителей. Первые выплаты уже перечислили гражданам, которые получают помощь через банки. Вскоре начнется выплата получателям через "Укрпочту".

Финансовая помощь от ВПП ООН: детали

Это доплата к государственной социальной помощи на сумму, которой не хватает до 3 250 гривен. Но размер такой помощи не может быть меньше 100 гривен. То есть, если государство выплачивает гражданину 2 361 гривну, то от ВПП ООН ему дополнительно начислят еще 889 гривен.

Программа дополнительной поддержки рассчитана на три месяца. За этот период ВПП ООН выплатит почти 21 миллион долларов (800 миллионов гривен). Планируется, что деньги получат 310 тысяч украинцев.

Также на помощь от международной организации в 2024 году могут рассчитывать и украинские пенсионеры, которые проживают:

в Днепропетровской области;

в Донецкой области;

в Запорожской области;

в Луганской области;

в Николаевской области;

в Сумской области;

в Харьковской области;

в Херсонской области;

в Черниговской области.

Тем временем украинские пенсионеры могут получить прибавку к пенсиив размере одной тысячи гривен. Фокус уже рассказывал, какое условие для этого нужно выполнить. Также напомним, кто из украинцев может получить более 10 тысяч гривен от Эстонского совета по делам беженцев.