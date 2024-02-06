Дополнительные выплаты от ООН: кто еще из украинцев будет получать деньги в 2024 году

Дополнительные выплаты некоторым украинцам от Всемирной продовольственной программы ООН в 2024 году будут предоставлять как доплату к государственной социальной помощи.

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С тех пор как Россия начала полномасштабную войну против Украины, ряд международных гуманитарных организаций оказывают денежную поддержку гражданам, пострадавшим от полномасштабного вторжения. Финансовую помощь получают, в частности, уязвимые категории украинцев. Так, Министерство социальной политики и Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) реализуют совместный проект по дополнительным мерам по социальной поддержке лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Кто будет получать помощь и сколько

Отмечается, что финансовая поддержка будет предоставляться лицам и детям с инвалидностью, которые:

получают менее 3,250 гривен социальных выплат от государства;

не получают помощь от других международных организаций;

не получают выплаты для внутренне перемещенных лиц (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, который определен Министерством реинтеграции).

Известно, что дополнительная помощь от ВПП ООН — это доплата к государственной социальной помощи на сумму, которой не хватает до 3 250 гривен. В то же время размер такой помощи не может быть меньше 100 гривен. То есть, если гражданин получает от государства, например, 2 361 гривну, то от международной организации он дополнительно получит еще 889 гривен.

Программа дополнительной поддержки рассчитана на три месяца. За этот период ВПП ООН выплатит почти 21 миллион долларов (800 миллионов гривен). Планируется, что деньги получат 310 тысяч украинцев.

"Мы рады расширить программу, которая поможет большему количеству семей обеспечить себя самым необходимым в течение еще одной тяжелой зимы", — сказала временно исполняющая обязанности директора ВПП ООН в Украине Марианна Ворд.

Отмечается также, что сейчас финансирование новой программы обеспечивается благодаря средствам от Германии, ЕС и Швеции, также дополнительные взносы делают и другие доноры.

Выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН для пенсионеров

Украинские пенсионеры, которые получают низкие выплаты и остаются в зоне боевых действий, с августа 2023 года получают дополнительные выплаты от организации. Программу доплат для украинцев продлили и на 2024 год. Так, право на такие доплаты есть у лиц, которые не получали ранее никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получают выплаты для ВПЛ.

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3250 гривен и пенсионной выплатой, но не может быть менее 100 гривен. Например, если пенсионер получает пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 850 гривен.

Напомним, что в январе 2024 года Управление верховного комиссара (УВКБ) ООН объявило о выплате денежной помощи украинцам, которые ежемесячно зарабатывают не более 5,4 тысячи гривен.

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Организация планирует выплатить украинским семьям по 3,6 тысячи гривен на каждого человека. Эту сумму будут выплачивать три месяца, то есть в целом размер выплаты составит 10 800 гривен.