Додаткові виплати від ООН: хто ще з українців отримуватиме гроші у 2024 році

Додаткові виплати деяким українцям від Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році надаватимуть як доплату до державної соціальної допомоги.

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Відколи Росія розпочала повномасштабну війну проти України, низка міжнародних гуманітарних організацій надають грошову підтримку громадянам, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Фінансову допомогу отримують, зокрема, вразливі категорії українців. Так, Міністерство соціальної політики та Всесвітня продовольча програма Організації Обʼєднаних Націй (ВПП ООН) реалізують спільний проєкт щодо додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Про це 6 лютого повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Хто отримуватиме допомогу та скільки

Зазначається, що фінансова підтримка надаватиметься особам та дітям з інвалідністю, які:

отримують менш як 3,250 гривень соціальних виплат від держави;

не отримують допомогу від інших міжнародних організацій;

не отримують виплати для внутрішньо переміщених осіб (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначений Міністерством реінтеграції).

Відомо, що додаткова допомога від ВПП ООН — це доплата до державної соціальної допомоги на суму, якої не вистачає до 3 250 гривень. Водночас розмір такої допомоги не може бути меншим за 100 гривень. Тобто, якщо громадянин отримує від держави, наприклад, 2 361 гривню, то від міжнародної організації вона додатково отримає ще 889 гривень.

Програма додаткової підтримки розрахована на три місяці. За цей період ВПП ООН виплатить майже 21 мільйон доларів (800 мільйонів гривень). Планується, що гроші отримають 310 тисяч українців.

"Ми раді розширити програму, яка допоможе більшій кількості родин забезпечити себе найнеобхіднішим впродовж ще однієї важкої зими", – сказала тимчасова виконувачка обов'язків директора ВПП ООН в Україні Маріанна Ворд.

Зазначається також, що наразі фінансування нової програми забезпечується завдяки коштам від Німеччини, ЄС та Швеції.Також додаткові внески роблять й інші донори.

Виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів

Українські пенсіонери, які отримують низькі виплати та залишаються у зоні бойових дій, з серпня 2023 року отримують додаткові виплати від організації. Програму доплат для українців продовжили й на 2024 рік. Так, право на такі доплати є в осіб, які не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для ВПО.

Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3250 гривень та пенсійною виплатою, але не може бути менш ніж 100 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію 2400 гривень, то йому доплатять 850 гривень.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Управління верховного комісара (УВКБ) ООН оголосило про виплату грошової допомоги українцям, які щомісяця заробляють не більше 5,4 тисячі гривень.

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Організація планує виплатити українським родинам по 3,6 тисячі гривень на кожну людину. Цю суму виплачуватимуть три місяці, тобто загалом розмір виплати становитиме 10 800 гривень.