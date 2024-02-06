Українці отримають одноразову допомогу від фонду США: як оформити виплати

Благодійна американська організація виплатить українським сім'ям по 4500 гривень за умови, якщо вони відповідатимуть трьом критеріям.

Related video

Грошову допомогу українцям, які страждають через війну Росії проти України, продовжують надавати різні благодійні фонди. Так, наприклад, американська організація "Дукат" (Cash For Refugees) оголосила про виплату матеріальної допомоги українським громадянам, які проживають у Куп'янському районі Харківської області. Про це йдеться на сторінці благодійного фонду в соціальній мережі Facebook.

Важливо

Деяким українцям знову виплатять по 10,8 тис. грн: хто саме отримає

Кому виплатять грошову допомогу

Подати заявку на виплату одноразової грошової допомоги можуть українські сім'ї, які проживають у населених пунктах Петропавлівської ОТГ. Виплати призначені для жителів таких населених пунктів:

Петропавлівка;

Берестов;

Затишне;

Іванівка;

Кислівка;

Котлярівка;

Крохмальне;

Кучерівка;

Миколаївка;

Нова Тарасівка;

Орлівка;

Степова;

Новоселівка;

Табаївка;

Ягідне.

Зазначається, що на допомогу можуть претендувати сім'ї, які відповідають таким критеріям:

живуть (постійно або тимчасово) на території населених пунктів, які зазначені вище;

у сім'ях є діти до 14 років або літні люди старше 65 років;

сім'я раніше користувалася виплатами від Cash For Refugees.

Українцям, заявки яких підтвердять, протягом місяця виплатять 4,5 тисячі гривень. Розмір допомоги може бути й більшим, але тільки для окремих категорій громадян і якщо вони мають підтверджувальні документи. Гроші перекажуть на банківські картки одержувачів.

Як отримати виплати

Під час реєстрації представнику фонду потрібно пред'явити:

паспорт або ID-картку;

ІПН;

номер картки ПриватБанку або IBAN рахунку в іншому банку;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть чоловіка;

довідка ВПО з перелічених населених пунктів.

Щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, потрібно заповнити анкету за посиланням. Особисту реєстрацію можна за вибором пройти в містах у Харкові або Ірпені.

Важливо

В Україні зміняться правила виплат сім'ям загиблих воїнів: хто зможе отримати допомогу

Нагадаємо, 5 лютого Фокус писав, що українські домогосподарства можуть отримати грошову допомогу, розмір якої сягає 33 тисяч гривень. Виплати на таку суму надасть Естонська рада у справах біженців. Також нагадаємо, хто з українських військових може розраховувати на доплату в 30 тисяч гривень.