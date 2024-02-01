Деяким українцям знову виплатять по 10,8 тис. грн: хто саме отримає

Отримати нову фінансову допомогу, розмір якої становить понад десять тисяч гривень, зможуть українці у двох областях.

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Українці, які стали внутрішніми переселенцями після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, продовжують отримувати фінансову підтримку не тільки від держави, а й від різних благодійних організацій. Так, наприклад, з 31 січня громадська організація "Відповідальні громадяни" розпочала реєстрацію на виплату фінансової допомоги в розмірі 10,8 тисячі гривень. Повідомлення про це з'явилося на сторінці фонду в соціальній мережі Facebook.

Кому виплатять допомогу

Відомо, що на фінансову підтримку можуть розраховувати жителі двох громад: Кегичівської в Харківській області та Софіївської в Дніпропетровській. Виплати призначені громадянам і сім'ям, які не отримували фінансову підтримку від інших благодійних організацій протягом трьох останніх місяців. Для отримання допомоги домогосподарства мають відповідати чотирьом і більше критеріям уразливості, а саме:

дохід не нижче 6 318 гривень на особу на місяць (соціальна допомога і виплати не враховуються);

двоє і більше дітей;

є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

на чолі домогосподарства чоловік або жінка;

у складі домогосподарства є вагітна або жінка, яка годує груддю;

у складі домогосподарства є люди похилого віку (старші за 60 років);

у складі домогосподарства є люди з інвалідністю;

представники домогосподарства були поранені або загинули внаслідок обстрілів;

житло було зруйновано або пошкоджено внаслідок конфлікту.

Також на фінансову допомогу зможуть претендувати:

домогосподарство, яке зараз перебуває в будинку приймаючої сім'ї, орендованому будинку, притулку;

домогосподарство перебуває в 30-кілометровій близькості до фронту.

Як зареєструватися на виплату допомоги

Для реєстрації потрібно заповнити електронні форми. Ті, хто мешкає в Кегичівській громаді, можуть зробити це тут, а в Софіївській — тут.

Нагадаємо, всі виплати для внутрішньо переміщених осіб Кабмін України вирішив продовжити до 1 березня 2024 року. При цьому з 1 березня виплати автоматично продовжать ще на шість місяців. Це стосуватиметься тих ВПО, які з певних причин не мають можливості працювати, а саме:

пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9 444 грн;

осіб з інвалідністю I або II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

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Зазначимо, як розповідала віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, в Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, з яких 2,5 мільйона — отримують щомісячну допомогу.