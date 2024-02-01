Некоторым украинцам снова выплатят по 10,8 тыс. грн: кто именно получит

Получить новую финансовую помощь, размер которой составляет более десяти тысяч гривен, смогут украинцы в двух областях.

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Украинцы, которые стали внутренними переселенцами после полномасштабного вторжения ВС РФ, продолжают получать финансовую поддержку не только от государства, но и от разных благотворительных организаций. Так, например, с 31 января общественная организация "Ответственные граждане" начала регистрацию на выплату финансовой помощи в размере 10,8 тысячи гривен. Сообщение об этом появилось на странице фонда в социальной сети Facebook.

Кому выплатят помощь

Известно, что на финансовую поддержку могут рассчитывать жители двух громад: Кегичевской в Харьковской области и Софиевской в Днепропетровской. Выплаты предназначены гражданам и семьям, которые не получали финансовую поддержку от других благотворительных организаций в течение трех последних месяцев. Для получения помощи домохозяйства должны соответствовать четырем и более критериям уязвимости, а именно:

доход не ниже 6 318 гривен на человека в месяц (социальная помощь и выплаты не учитываются);

двое и более детей;

есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

во главе домохозяйства мужчина или женщина;

в составе домохозяйства есть беременная или кормящая женщина;

в составе домохозяйства есть пожилые люди (старше 60 лет);

в составе домохозяйства есть с людьми с инвалидностью;

представители домохозяйства были ранены или погибли в результате обстрелов;

жилье было разрушено или повреждено в результате конфликта.

Также на финансовую помощь смогут претендовать:

домохозяйство, которое сейчас находится в доме принимающей семьи, арендованном доме, приюте;

домохозяйство находится в 30-километровой близости к фронту.

Как зарегистрироваться на выплату помощи

Для регистрации нужно заполнить электронные формы. Проживающие в Кегичевская громады могут сделать это здесь, а в Софиевской — здесь.

Напомним, все выплаты для внутренне перемещенных лиц Кабмин Украины решил продлить до 1 марта 2024 года. При этом с 1 марта выплаты автоматически продлят еще на шесть месяцев. Это будет касаться тех ВПЛ, которые по определенным причинам не имеют возможности работать, а именно:

пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 444 грн;

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

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