Перенаправлять деньги для беженцев из Европы в Украину: сработает ли предложение Зеленского

По словам президента Владимира Зеленского, деньги, которые получают беженцы в разных странах, могут помочь экономике Украины. Фокус выяснил, что именно предлагает президент и реалистичны ли эти предложения.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предложение о перенаправлении денежной помощи украинским беженцам в европейских странах в Украину. А уже здесь средства будут распределять между людьми. Так деньги будут поддерживать украинскую экономику. Об этом заявил президент в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент — например, какой-то человек выехал и находится за границей и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости, где находится этот человек", — отметил он.

Важно

Война в Украине волнует уже не всех: в ООН заговорили о сокращении международной помощи

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, цель такого решения понятна: во-первых, получить рычаг воздействия на беженцев, чтобы они возвращались, потому что это вопрос выживания нашей страны, а во-вторых, эти средства, как написал президент, необходимы для снижения нагрузки для Украины. Однако техническая сторона вопроса требует анализа и взвешенного решения.

"В данном контексте мы можем говорить лишь о части финансовой помощи беженцам, поступающей им на карточки европейских банков. Только по ней можно обсуждать эту процедуру. К чему приведет такая попытка урегулирования помощи украинцам? Прежде всего, это возможно только через межправительственные соглашения. Соцпомощь — это достаточно специфическая деятельность, поскольку ее нужно отыскать в местных бюджетах, а затем доставить в Украину, что выглядит довольно странно", — отмечает Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу.

Зеленский предложил перенаправить денежную помощь украинским беженцам Фото: Открытые источники

Между тем, по словам Зеленского, сейчас часть денег Украины осталась в Европе, ведь когда люди бежали из дома от войны, они вывозили деньги. А потом Европа начала поддерживать Украину в Европе и все деньги, которые шли на поддержку украинцев, оставались за рубежом и, соответственно, в экономике того или иного государства.

"В конце концов, деньги наши выехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (к этому — ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", — пояснил Зеленский.

Важно

Польша изменит условия поддержки украинских беженцев: что известно

В то же время он подчеркнул, что решение, поддерживать ли украинцев, — это личное решение немцев и Германии.

"Концентрация украинских беженцев за рубежом разная. В частности, в Германии украинских беженцев принимают по-разному в разных землях. Также количество наших граждан отличается в таких странах, как Ирландия, Польша и др. То есть есть регионы, которые требуют большей концентрации средств, а есть те, где их меньше", — говорит Андрей Шевчишин.

По его словам, главное, это выяснить, какая вообще цель перенаправления европейских средств в Украину. То есть, на счета в украинских банках.

Важно

Выплаты на пользу: как Центробанк ЕС и украинские беженцы спасают экономики стран Европы

"Будет ли Украина манипулировать этими средствами для того, чтобы граждане возвращались? Я, к примеру, не знаю. Это очень сложный вопрос, требующий изучения, анализа, соглашений, механизма и тому подобное. Как это будет контролироваться? Ведь человек должен рассчитывать на то, что его транзакция осуществится, согласно немецкому, польскому, любому законодательству. Он должен на эти деньги рассчитывать. Плюс, а какие комиссии установят банки при перечислении? Поэтому, вопросов много", — прокомментировал эксперт.

Отметим, что, по словам президента, "не может (канцлер Германии — ред.) Олаф Шольц кого-то брать и возвращать (в Украину — ред.) или выталкивать" из Германии.

"Даже по отношению к нарушителям мы должны действовать, согласно закону", — подытожил Зеленский.

Между тем, в Кабмине опровергли, что Украина давит на ЕС для возвращения беженцев домой. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что "принципиальная позиция" власти заключается в том, чтобы граждане, находящиеся за рубежом, и в дальнейшем имели право на временную защиту.