Выплаты на пользу: как Центробанк ЕС и украинские беженцы спасают экономики стран Европы

Стагнацию некоторых европейских экономик эксперты объясняют разными причинами и констатируют: чем дольше будут сохраняться высокие процентные ставки, тем хуже будут чувствовать себя экономики. Какие перспективы евро в таких условиях и чем может помочь своей валюте ЕЦБ, узнал Фокус.

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Хотя рост цен и снижение социальных выплат кажутся логичным следствием наличия миллионов украинских беженцев в Европе, эксперты считают, что в целом приток украинцев в страны ЕС является позитивом для европейских экономик. Об этом говорится в новом материале Фокуса "Даже в Германии кризис. Как и почему война в Украине приводит к проблемам в экономиках стран Евросоюза".

Причины и последствия: война в Украине привела к инфляции и разрыву товарных цепочек

Эксперты говорят, что экономическое торможение и даже рецессия в некоторых странах Европы вызвана множеством факторов. "Прежде всего речь идет об инфляционном давлении и росте стоимости капитала. В октябре 2022-го инфляция в Евросоюзе достигла 11,5%, а рост цен производителей в 2022-м превышал 40%, — отметил в комментарии Фокусу финансовый аналитик Андрей Шевчишин. — Дорогое топливо, разрыв торговых цепочек, сужение внутреннего потребления и резкий спад заказов ударили по промышленности, сфере услуг, торговле. Например, розничные продажи в ЕС уже 13 месяцев подряд демонстрируют отрицательную годовую динамику. Годовые темпы промышленного производства падают 9 месяцев подряд. При этом стоимость капитала растет, потому что Центробанк борется с инфляцией. Учетная ставка ЕЦБ сейчас находится на 22-летних максимумах — 4,5%".

ЕЦБ борется с инфляцией, но цены продолжают расти Фото: Facebook

Безусловно, говорит Шевчишин, часть этих проблем, а именно инфляция, спад заказов, транзит, разрыв товарных цепочек вызваны войной в Украине и введенными санкциями. В то же время расходы беженцев направлены на внутреннее потребление страны, поэтому нельзя считать, что они негативно влияют на экономическую активность. "Здесь скорее проблема поиска средств на беженцев, потому что это бюджетные расходы и трансферы ЕС, которые необходимо найти, согласовать, обеспечить, и конечно никто их не закладывал на 2022 год", — добавил Шевчишин.

Операция стабилизация: что могут сделать правительства и ЕЦБ

Могут ли правительства отдельных стран или Европейский центробанк повлиять на ситуацию и стабилизировать ее? Аналитик Центра биржевых технологий Максим Орыщак считает, что это не тот случай."Сейчас мировая и европейская экономики проходят период спада. Это объективный циклический спад в мировой экономике, который происходит раз в 8-11 лет, — объясняет Орыщак, — Ни один центральный банк или правительство не в состоянии остановить этот процесс, поэтому усилия стран концентрируются на уменьшении глубины кризиса".

Эксперты считают, что в целом приток украинцев в страны ЕС является позитивом для европейских экономик

По прогнозам циклическое замедление мировой экономики пройдет в отличие от 2008-2009 достаточно мягко, продолжает эксперт. Но гарантировать это никто не может, поэтому ФРС, ЕЦБ и другие центральные банки остановили повышение процентных ставок, которое они делали для замедления слишком высокой инфляции.

"ЕЦБ регулирует ситуацию через учетную ставку, — отметил в разговоре с Фокусом Андрей Шевчишин, — Еврокомиссия через программы стимулирования, согласования кредитов пытается помочь региону мягче пройти спад. Инструменты для решения монетарных проблем есть. Бизнес Европы был бы не против вернуться на российский и белорусский рынки, однако действующие санкции не позволяют это сделать. А заменить российский рынок другими направлениями поставок пока невозможно, хотя, конечно, мы видим как часть экспортных потоков были перенаправлены с прямых поставок в Россию через Казахстан, Узбекистан, Армению, Грузию, Турцию и т.д.".

Повышение процентных ставок почти отбило желание потребителей брать кредиты Фото: pexels.com

По словам директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина, сейчас в своей стратегии Европейский центробанк уделяет основное внимание преодолению чрезмерного темпа инфляции, которая в годовом измерении составила 2,9% в декабре. "В таком аспекте пока трудно представить резкие шаги в направлении смягчения монетарной политики, однако определенное снижение процентных ставок в 2024-м, скорее всего, начнется во втором квартале", — отметил эксперт.

Валютные перспективы: европейская валюта выглядит уязвимее американской

С начала войны в Украине евро против доллара нырнул вниз и достиг минимума 0,958 (долларов за евро) в сентябре 2022-го, напоминает Шевчишин. Однако 2023-й европейская валюта провела в относительно небольшом коридоре 1,05-1,11 долл./евро. "Важно отметить, что влияние войны сейчас не так важно для евровалюты, как действия ЕЦБ и ФРС США, а также выборы в регионах. Сегодня котировки EUR/USD находятся вблизи отметки 1,09. Усилит евро переход ФРС США к снижению учетной ставки", — отметил эксперт.

Если спад экономики позволит вернуть инфляцию под целевой уровень в 2%, ФРС и ЕЦБ начнут снижение процентных ставок и стимулирование экономического роста

По словам Орыщака, сейчас центробанки хотят понять, насколько глубоким будет спад, и уже тогда будут действовать. Если спад будет достаточным, чтобы вернуть инфляцию в развитых экономиках под целевой уровень в 2%, ФРС и ЕЦБ начнут снижение процентных ставок и стимулирование экономического роста. Если нет, центробанкам придется держать высокие ставки до победы над инфляцией. Чем дольше и чем выше будут сохраняться высокие процентные ставки, тем хуже будет чувствовать себя экономика.

"Консенсус-прогноз рынка предполагает, что ЕЦБ начнет снижение ставок во второй половине 2024 года. Поэтому охлаждение европейской экономики пока будет продолжаться — это нужно для победы над инфляцией", — отметил эксперт.

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По мнению Дмитрия Чурина, европейская валюта на среднесрочную перспективу выглядит более уязвимой, чем доллар США, поэтому логично прогнозировать девальвацию евро примерно на 3% на горизонте ближайших 12 месяцев.

В то же время Максим Орыщак считает, что в первой половине года евро к доллару подешевеет на 5-8% до 1,00-1,05. Это может быть связано с турбулентностью в геополитике и экономике."А вот вторая половина 2024-го должна остаться за евро: до конца года европейская валюта может подорожать до 1,15-1,20", — отметил эксперт.

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