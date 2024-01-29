Перенаправляти гроші для біженців з Європи до України: чи спрацює пропозиція Зеленського

За словами президента Володимира Зеленського, гроші, які отримують біженці в різних країнах, можуть допомогти економіці України. Фокус з’ясував, що саме пропонує президент та чи реалістичні ці пропозиції.

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Президент України Володимир Зеленський висловив пропозицію щодо перенаправлення грошової допомоги українським біженцям у європейських країнах до України. А вже тут кошти розподілятимуть між людьми. Так гроші підтримуватимуть українську економіку. Про це заявив президент в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

"Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент − наприклад, якась людина виїхала і перебуває за кордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина", — зазначив він.

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За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, мета такого рішення зрозуміла: по-перше, отримати важіль дії на біженців, щоби вони поверталися, тому що це питання виживання нашої країни, а по-друге, ці кошти, як написав президент, необхідні для зниження навантаження для України. Проте технічний бік питання потребує аналізу та виваженого рішення.

"В даному контексті ми можемо говорити лише про частину фінансової допомоги біженцям, що надходить їм на картки європейських банків. Лише щодо неї можна обговорювати цю процедуру. До чого призведе така спроба врегулювання допомоги українцям?.. Передусім це можливо лише через міжурядові угоди. Соцдопомога — це досить специфічна діяльність, оскільки її потрібно відшукати у місцевих бюджетах, а потім доправити до України, що виглядає досить дивно", — зазначає Андрій Шевчишин у коментарі Фокусу.

Зеленський запропонував перенаправити грошову допомогу українським біженцям Фото: Відкриті джерела

Тим часом, за совами Зеленського, нині частина грошей України лишилася у Європі, адже коли люди тікали з дому від війни, вони вивозили гроші. А потім Європа почала підтримувати Україну у Європі і всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном і, відповідно, в економіці тієї чи іншої держави.

"Врешті решт гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього — ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", — пояснив Зеленський.

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Водночас він наголосив, що рішення, чи підтримувати українців, — це особисте рішення німців і Німеччини.

"Концентрація українських біженців за кордоном різна. Зокрема, у Німеччині українських біженців приймають по-різному у різних землях. Також кількість наших громадян відрізняється в таких країнах, як Ірландія, Польща тощо. Тобто є регіони, які потребують більшої концентрації коштів, а є ті, де їх менше", — каже Андрій Шевчишин.

За його словами, головне, це з'ясувати, яка взагалі мета перенаправлення європейських коштів до України. Тобто, на рахунки в українських банках.

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"Чи буде Україна маніпулювати цими коштами для того, щоби громадяни поверталися?.. Я, до прикладу, не знаю. Це дуже складне питання, що потребує вивчення, аналізу, угод, механізму, тощо. Як це буде контролюватися?.. Адже людина має розраховувати на те, що її транзакція здійсниться, згідно з німецьким, польським, будь-яким законодавством. Вона має на ці гроші розраховувати. Плюс, а які комісії встановлять банки під час перерахування?.. Тож, питань багато", — прокоментував експерт.

Зазначимо, що, за словами президента, "не може (канцлер Німеччини — ред.) Олаф Шольц когось брати і повертати (до України — ред.) чи виштовхувати" з Німеччини.

"Навіть по відношенню до порушників ми повинні діяти, згідно з законом", — підсумував Зеленський.

Тим часом, у Кабміні спростували, що Україна тисне на ЄС для повернення біженців додому. Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що "принципова позиція" влади полягає в тому, щоб громадяни, які перебувають за кордоном, і надалі мали право на тимчасовий захист.