Польща змінить умови підтримки українських біженців: що відомо

Статус біженця українці можуть втратити, якщо поїдуть у відпустку чи на свята з Польщі.

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Нові правила для біженців з України почнуть діяти восени 2024 року. Видання Rzeczpospolita повідомило подробиці.

Українці можуть перебувати на території сусідньої країни на ти ж умовах, що й громадяни Європейського Союзу, з лютого 2022 року. Ця норма діятиме до кінця вересня. Польський уряд після цього має намір запровадити низку змін, щоб створити жорсткіші умови для українських біженців. Далі планують розробити інші рішення, завдяки яким українці, можуть втратити тимчасовий захист.

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Передбачений законом спеціальний захист для українських громадян завершується 4 березня. Як повідомляє видання, норма буде пролонгована на 6 місяців. Уже у вересні правила перебування зміняться.

Розглядають, наприклад, такі зміни — статус біженця українці можуть втратити, якщо поїдуть у відпустку чи на свята з Польщі. Польський уряд у такому разі вважатиме, що ці люди більше не потребують захисту. Зараз без втрати спеціального статусу можна виїжджати з території держави на 30 днів.

Виплати на дітей також будуть зменшені. Стосовно цього жодних деталей ще немає, адже уряд консультуватиметься з міністерствами, організаціями та органами місцевого самоврядування, які надають українським біженцям допомогу.

За інформацією місцевого МВС, зараз у державних центрах, які фінансує Польща, проживають понад 42,2 тисячі українських громадян. Це вдвічі менше з показником, який фіксували минулого року.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що Фінляндія біженцям із України, які повернуться додому, виплатить 5300 євро. Українські громадяни можуть отримати допомогу, зокрема, на оплату проїзду. Також на ці кошти їм можуть надати послугу чи обладнання, щоб пройти навчання або відкрити малий бізнес.