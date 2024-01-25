Польша изменит условия поддержки украинских беженцев: что известно

Статус беженца украинцы могут потерять, если поедут в отпуск или на праздники из Польши.

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Новые правила для беженцев из Украины начнут действовать осенью 2024 года. Издание Rzeczpospolita сообщило подробности.

Украинцы могут находиться на территории соседней страны на тех же условиях, что и граждане Европейского Союза, с февраля 2022 года. Эта норма будет действовать до конца сентября. Польское правительство после этого намерено ввести ряд изменений, чтобы создать более жесткие условия для украинских беженцев. Далее планируют разработать другие решения, благодаря которым украинцы могут потерять временную защиту.

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Предусмотренная законом специальная защита для украинских граждан завершается 4 марта. Как сообщает издание, норма будет пролонгирована на 6 месяцев. Уже в сентябре правила пребывания изменятся.

Рассматривают, например, такие изменения — статус беженца украинцы могут потерять, если поедут в отпуск или на праздники из Польши. Польское правительство в таком случае будет считать, что эти люди больше не нуждаются в защите. Сейчас без потери специального статуса можно выезжать с территории государства на 30 дней.

Выплаты на детей также будут уменьшены. Относительно этого никаких деталей еще нет, ведь правительство будет консультироваться с министерствами, организациями и органами местного самоуправления, которые предоставляют украинским беженцам помощь.

По информации местного МВД, сейчас в государственных центрах, которые финансирует Польша, проживают более 42,2 тысячи украинских граждан. Это вдвое меньше с показателем, который фиксировали в прошлом году.

Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно, что Финляндия беженцам из Украины, которые вернутся домой, выплатит 5300 евро. Украинские граждане могут получить помощь, в частности, на оплату проезда. Также на эти средства им могут предоставить услугу или оборудование, чтобы пройти обучение или открыть малый бизнес.