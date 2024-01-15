Ощущение "дезертирства": какую цену платят беженцы за безопасность и оправдана ли позиция выживания

Противоречия в украинском обществе не дают беженцам возможности откровенно говорить о своих планах. Поэтому несмотря на достаточно оптимистичные результаты исследований относительно возвращения украинцев домой, эксперты говорят, что рассчитывать на это не стоит.

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Опросы каждый раз указывают на то, что большинство украинцев все же планируют вернуться в Украину после войны. Однако есть большие сомнения в том, что все респонденты, отвечая на вопрос о планах, говорят правду. Немало рассуждений и выводов сдерживаются "личными цензорами", чтобы не довести разговор до "взрыва" и не углублять раскол в обществе. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Учат язык, строят карьеру. Планируют ли украинцы в ЕС свою будущую жизнь в Украине".

К сожалению, раскол украинского общества часто не дает беженцам возможности откровенно говорить о том, как они видят свое будущее. Ведь отношение к ним со стороны тех, кто сейчас остается в Украине, неоднозначное. "Выбор следовать за своим инстинктом самосохранения имеет свою цену — ощущение "дезертирства", — отметила в комментарии Фокусу психолог Александра Алексеева.

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В таких обстоятельствах человеку важно признаться самому себе, что он не хочет умирать, не хочет страдать. Надо осознать: вы имели возможность спастись и воспользовались ею. Да, очень жаль людей, у которых такой возможности нет, но вы ничем не можете им помочь: даже если вас убьют, это не сделает чью-то жизнь лучше и безопаснее. Это очень суровая позиция, но она честная и выживающая, говорит психолог.

С точки зрения специалиста, который работает с человеческой болью и пытается облегчить эту боль, люди, которые спасаются бегством, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих близких, — это психически здоровые люди, продолжает эксперт. Они крепко держатся за жизнь, сохраняют себя, свой человеческий и культурный потенциал. "Конечно, этот вопрос имеет и этическую сторону: большая часть людей осталась в Украине, они погибают под ежедневными обстрелами. В связи с этим в обществе произошел раскол: мол, мы здесь действительно страдаем и поэтому имеем эксклюзивное право называться настоящими украинцами. С сожалением следует признать, что этот раскол останется частью истории украинского народа".

Украинское общество сегодня расколото по многим показателям Фото: Коллаж: Фокус

О расколе украинского общества по многим показателям говорит и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По словам эксперта, сегодня не то время, чтобы говорить все, что пришло в голову, и люди это понимают. Именно поэтому во время опросов далеко не каждый может переступить эту грань и признаться даже себе, что он не вернется на родину. А мы видим противоречие: якобы большинство собирается вернуться, но в то же время все учат новые языки и пытаются строить карьеру. Еще меньше шансов на возвращение семей с детьми, которые начали учиться в иностранных школах, вузы — это вообще отдельный разговор. У детей появляется европейское будущее, и родители не собираются упускать такие шансы.

Когда люди видят, что даже во время войны страна не меняются, это убивает все надежды

"Уже много сказано об основных факторах возвращения украинцев домой. Это прежде всего, безопасность, жилье, работа и инфраструктура, в которую входят не только дороги, но и образование, здравоохранение и т.д., — говорит Василий Воскобойник, — Но также для людей очень важна картина будущего. Если люди не будут видеть будущего в своей стране, они не вернутся. Поэтому задача власти — строить это будущее, демонстрировать изменения к лучшему. Вместо этого мы регулярно читаем новости о коррупции, выведенных миллионах, бизнесе "на крови". Люди это видят и понимают, что даже во время войны страна не меняется. Это убивает все надежды".

Напомним, что сегодня украинцы активно мигрируют внутри ЕС, ища лучшие условия работы и жизни. Эксперты говорят, что сейчас имеет место эффект сознательной миграции беженцев, когда они анализируют и сравнивают, какая страна им интересна с точки зрения возможностей развития, заработка, социальных выплат и поддержки.

Ранее Фокус писал, что для возвращения украинцев из-за границы есть четыре основных фактора: безопасность; возможность быть трудоустроенным или начать собственный бизнес; возможность обучения; обеспеченность жильем.