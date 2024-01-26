Война в Украине волнует уже не всех: в ООН заговорили о сокращении международной помощи

Как объяснил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других агентств по оказанию помощи хорошо финансировалась. Но в этом году возникла угроза сокращения финпомощи.

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Гуманитарная ситуация в Украине на фоне войны остается серьезной, при этом международная помощь под угрозой сокращения. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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Он отметил, что украинские территории каждый день подвергаются авиаударам, которые затрагивают мирное население.

"Многие люди теряют свои дома или становятся вынужденными переселенцами", — сказал он.

Гранди отметил, что украинцы после полномасштабного вторжения ВС РФ показали себя очень сильным и сплоченным народом, но спустя два года напряжение становится заметным.

"Эти разломы становятся заметными, и, конечно, существует риск того, что они станут больше по мере уменьшения международной поддержки во всех ее формах", — рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев.

По его словам, в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других агентств, которые оказывают гуманитарную и финансовую помощь украинцам финансировалась достаточно хорошо. Но в этом году есть угроза, что ситуация изменится, поскольку война в Украине теряет внимание международного сообщества, а на повестке дня теперь война в Секторе Газа. А три главных донора — Германия, США и Евросоюз пока не определились с тем, каким будет объем помощи для Украины.

"С момента начала российского вторжения в феврале 2022 года УВКБ ООН вместе с другими гуманитарными организациями и украинскими агентствами отремонтировало 27,5 тысячи домов", — сообщил представитель ООН.

Гранди подчеркнул, что по оценкам ООН, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц и еще 6,3 миллиона беженцев в других странах.

"Десять миллионов человек не живут в своих домах", — заявил Филиппо Гранди.

Финансовая помощь от УВКБ ООН: кому ждать выплат в январе и феврале

15 января в нескольких регионах Украины стартовал сбор данных на получение финансовой помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты предоставляются тем, кто еще не получал помощи от международных организаций, а ежемесячный доход не превышает уровень в 5,4 тысячи гривен в месяц.

Размер помощи — по 3,6 тысячи гривен на каждого человека. Эту сумму будут выплачивать три месяца, то есть в целом размер выплаты составит 10 800 гривен.

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Напомним, что в ООН с октября 2023 года выплачивают увеличенную сумму помощи украинцам, которые пострадали от российской агресси. С тех пор она составляет 3,6 тысячи гривен. Тем временем 26 января стало известно, что украинское правительство оптимизирует выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).