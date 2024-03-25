Украинцам в шести областях выплатят более 10 тысяч гривен: как получить

Выплаты смогут получить граждане с низким уровнем доходов. Потратить полученную помощь можно будет обеспечение базовых потребностей.

Related video

Украинцы продолжают получать финансовую поддержку со стороны различных международных организаций в связи с полномасштабной войной с Россией. Так, Эстонский совет по делам беженцев в Украине открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь, в рамках которой некоторым гражданам будут выплачивать по 3,6 тысячи гривен в течение трех месяцев. Об этом говорится на странице организации в социальной сети Faceebook.

Кто получит денежную поддержку

Известно, что регистрироваться на получение финансовой помощи могут украинцы с низким уровнем доходов, проживающие в следующих областях:

В Запорожской области;

в Донецкой;

в Луганской;

в Харьковской;

в Херсонской области;

в Николаевской.

Важно

Переселенцы получат новую помощь от ООН: кому выплатят 10 800 гривен

Выплаты принадлежат наиболее уязвимым категориям населения, благодаря чему они смогут покрыть свои базовые потребности. Эстонский совет по делам беженцев будет выплачивать по 3,6 тысячи гривен на одного члена домохозяйства в течение трех месяцев.

Критерии уязвимости для участия в программе следующие:

одинокая мать или отец с детьми;

семьи, где женщина является единственным кормильцем;

домохозяйства с беременными;

семьи с 3 и более детьми до 18 лет;

с детьми до 2 лет;

с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

домохозяйства, которые состоят из людей пожилого возраста (60+);

у которых полностью или частично разрушено жилье;

домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

Как зарегистрироваться

Сделать это могут семьи, пострадавшие от чрезвычайных событий в связи с военными действиями и которые в течение последнего месяца переместились, эвакуировались или пострадали от обстрела/ракетного удара. Также на помощь могут претендовать домохозяйства, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Отмечается также, что выплаты будут предоставлять после индивидуальной оценки домохозяйств. Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке.

Эстонский совет по делам беженцев: что известно об организации

Это неправительственная гуманитарная организация, сертифицированная ЕС. Ее основали в 2000 году, сейчас она финансово помогает переселенцам из пяти стран — Грузии, Иордании, Кении, Ливана и Украины.

О том, что организация поддерживает украинцев еще в октябре 2023 года сообщалось на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Украине появилась новая социальная помощь: детали

В рамках программы "Ребенок не один" государство будет финансово поддерживать детей, которые остались без родительской опеки, однако еще не получили статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и воспитываются в семьях у родственников, знакомых, приемных семьях, детских домах семейного типа.

Размер выплаты составляет:

для детей до 6 лет — 6 407,5 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 7 990 гривен;

для детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970,5 гривен;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью — 11 186 гривен.

Важно

В Украине вырастут пенсии с 25 марта: в ПФУ назвали размер надбавки

Также несколько ранее Фокус объяснял, как государство будет финансово поддерживать родителей и опекунов в 2024 году. Также мы рассказывали, что некоторые украинцы в апреле получат на 600 гривен больше пенсии.